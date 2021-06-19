日職／3打席只耗7球、4個出局數 王柏融3支0被換代打

台將王柏融今天經歷慘澹的一戰，3打席沒有安打，分別領到三振、雙殺打、三振，合計只耗了投手7球，造成自家4個出局數，7局提前被代打換下，王柏融打擊率只剩2成50。

王柏融此役擔任第5棒、指定打擊，面對軟銀隊洋投馬丁尼茲（Nick Martinez），首打席在一、三壘有人時，面對133公里變速球揮空吞下三振，第3局鎖定第1球出棒，在一、二壘有人時打向游擊形成雙殺。

第3度遭遇，王柏融還是突破不了，面對變速球再度揮空三振，面對馬丁尼茲吞下的2K都是3球三振。

王柏融3支0後，沒等到第4打席，軟銀第7局換上嘉彌真新也接手投球，火腿先靠高濱祐仁的三分砲追近到只以3：4落後，隨後決定在王柏融的打席換上野村佑希代打。

火腿的調度奏效，野村佑希敲出安打延續攻勢，渡邊諒以高飛犧牲打送回第4分追平。

軟銀的4分在第5局進帳，谷川原健太先敲陽春砲，火腿先發投手立野和明在接續被敲1安打、2保送後被換下，投4.2局、留下滿壘局面退場，接替的河野龍生並未幫他踩住煞車，反而連續3次保送送分，讓軟銀輕鬆走回3分。