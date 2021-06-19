快訊

他在台三採陰飛澳門卻驗出Delta變種株 指揮中心回應

陳時中說「鄰長打疫苗要造冊」盧秀燕二度鞠躬：我決策我負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／各隊陸續安排快篩 22日領隊會議為復賽準備

中央社 / 台北19日電
中華職棒延賽將近1個半月，力拚6月底復賽，據了解下週起各隊將陸續安排一、二軍隊職員接受新冠肺炎快篩。 聯合報系資料照
中華職棒延賽將近1個半月，力拚6月底復賽，據了解下週起各隊將陸續安排一、二軍隊職員接受新冠肺炎快篩。 聯合報系資料照

中華職棒延賽將近1個半月，力拚6月底復賽，據了解下週起各隊將陸續安排一、二軍隊職員接受新冠肺炎快篩，中職預計22日召開領隊會議討論復賽相關事宜。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情5月升溫，中職5月15日起先是一地停賽，18日起全面延賽，全國3級警戒至6月28日，先前中央流行疫情指揮中心透露，對於之後分階段、分區降級規劃，不排除任何可能。

中華職棒延賽將近1個半月，先前也已經提交復賽相關防疫計畫，包括將現場工作人員人數降至最低採閉門比賽、不開放媒體到場採訪，比賽可能移往中南部舉行，採團進團出方式限制隊職員僅能在飯店、球場間移動等，也陸續與各地方政府溝通協調。

雖然目前還沒有確認降級相關訊息，但中職積極籌備月底復賽的可能，據了解目前各球隊將陸續安排一、二軍球員、隊職員下週起全面接受快篩，也預計於22日召開領隊會議討論細節。

中職 中華職棒

相關新聞

日職／吳念庭調離4棒 4支1還貢獻美技守備

台將吳念庭今天卸下西武隊4棒重任，4打數敲出1安打、跑回1分，守備也有美技貢獻，西武終場以7：2擊敗羅德隊。

日職／3打席只耗7球、4個出局數 王柏融3支0被換代打

台將王柏融今天經歷慘澹的一戰，3打席沒有安打，分別領到三振、雙殺打、三振，合計只耗了投手7球，造成自家4個出局數，7局提...

中職／各隊陸續安排快篩 22日領隊會議為復賽準備

中華職棒延賽將近1個半月，力拚6月底復賽，據了解下週起各隊將陸續安排一、二軍隊職員接受新冠肺炎快篩，中職預計22日召開領...

棒球／征東奧未定 瑞安澄清打熱身賽不等同奧運代表隊

墨西哥已獲得東京奧運棒球門票，接下來還將舉辦3搶1最終資格賽，先與兩支外隊進行熱身賽磨刀。墨西哥棒協今天公布24人名單，...

棒球／多明尼加3搶1名單換了10人 老將巴提斯塔被割愛

改至墨西哥舉辦的東京奧運棒球資格賽，隨著大陸、台灣與澳洲相繼退出，6搶1變成3搶1，賽事即將在台灣時間6月23日開打，多明尼加今天公布名單，一舉更換了近一半的10名球員，包含40歲的前大聯盟巨砲「包大

日職／吳念庭連五場先發四棒遇剋星 換投才敲安

旅日台灣雙星昨天遇到剋星，西武隊吳念庭對上羅德隊岩下大輝、火腿隊王柏融對軟銀隊石川柊太未能敲安，生涯對戰安打數都掛零，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。