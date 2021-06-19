中職／各隊陸續安排快篩 22日領隊會議為復賽準備

中華職棒延賽將近1個半月，力拚6月底復賽，據了解下週起各隊將陸續安排一、二軍隊職員接受新冠肺炎快篩，中職預計22日召開領隊會議討論復賽相關事宜。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情5月升溫，中職5月15日起先是一地停賽，18日起全面延賽，全國3級警戒至6月28日，先前中央流行疫情指揮中心透露，對於之後分階段、分區降級規劃，不排除任何可能。

中華職棒延賽將近1個半月，先前也已經提交復賽相關防疫計畫，包括將現場工作人員人數降至最低採閉門比賽、不開放媒體到場採訪，比賽可能移往中南部舉行，採團進團出方式限制隊職員僅能在飯店、球場間移動等，也陸續與各地方政府溝通協調。

雖然目前還沒有確認降級相關訊息，但中職積極籌備月底復賽的可能，據了解目前各球隊將陸續安排一、二軍球員、隊職員下週起全面接受快篩，也預計於22日召開領隊會議討論細節。