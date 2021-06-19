日職／吳念庭調離4棒 4支1還貢獻美技守備

台將吳念庭今天卸下西武隊4棒重任，4打數敲出1安打、跑回1分，守備也有美技貢獻，西武終場以7：2擊敗羅德隊。

吳念庭近期連5戰擔任4棒，這5戰合計19打數敲出6安打、貢獻3分打點，今天4棒交給山川穗高，吳念庭擔任第6棒、二壘手出賽。

西武在第1局把握羅德守備大亂攻下6分，森友哉先敲兩分砲，山川穗高、栗山巧接連靠保送、安打上壘，吳念庭在得點圈有人的打擊擊向一壘、形成失誤，西武添1分不計打點，史班根柏格（Cory Spangenberg）追加1分打點安打，愛斗的游擊方向滾地球再度因失誤讓羅德賠上2分。

吳念庭第3局擔任首位打者，敲出中外野安打，史班根柏格隨後補上雙殺打，未能延續西武攻勢。

羅德先發投手中村稔彌投4局、失6分（責失3分）退場，吳念庭第5局的打席面對佛羅雷斯（​Jose Flores），揮空吞下三振，第7局則在一、二壘有人時打向右外野遭到接殺，吳念庭此役4支1，賽後打擊率2成87。