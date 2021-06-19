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棒球／多明尼加3搶1名單換了10人 老將巴提斯塔被割愛
改至墨西哥舉辦的東京奧運棒球資格賽，隨著大陸、台灣與澳洲相繼退出，6搶1變成3搶1，賽事即將在台灣時間6月23日開打，多明尼加今天公布名單，一舉更換了近一半的10名球員，包含40歲的前大聯盟巨砲「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）也被撤換。
多明尼加是在日前的美洲資格賽拿下第二名，獲得3搶1資格，為了搶下最後一張門票，教練團大幅調整名單，一舉更換10名球員，其中投手就佔了6人，希望改善美洲資格賽高達4.60，在8隊中僅排第5的團隊防禦率。
在此策略下，老將巴提斯塔舊因此被割愛，他在美洲資格賽有1轟與3打點，但打擊率僅0.235；至於前桃猿洋投李茲、霸能仍在26人名單內。
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