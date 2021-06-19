快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／多明尼加3搶1名單換了10人 老將巴提斯塔被割愛

聯合新聞網 / 綜合報導
BASEBALL/:Baseball: WBSC Baseball Americas Qualifier-Domican Republic at Venezuela Jun 4, 2021; West Palm Beach, Florida, USA; Dominican Republic first baseman Jose Bautista (19) hits a double in the first inning against Venezuela during the Super Round of the WBSC Baseball Americas Qualifier series at The Ballpark of the Palm Beaches. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports 路透社
BASEBALL/:Baseball: WBSC Baseball Americas Qualifier-Domican Republic at Venezuela Jun 4, 2021; West Palm Beach, Florida, USA; Dominican Republic first baseman Jose Bautista (19) hits a double in the first inning against Venezuela during the Super Round of the WBSC Baseball Americas Qualifier series at The Ballpark of the Palm Beaches. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports 路透社

改至墨西哥舉辦的東京奧運棒球資格賽，隨著大陸、台灣與澳洲相繼退出，6搶1變成3搶1，賽事即將在台灣時間6月23日開打，多明尼加今天公布名單，一舉更換了近一半的10名球員，包含40歲的前大聯盟巨砲「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）也被撤換。

多明尼加是在日前的美洲資格賽拿下第二名，獲得3搶1資格，為了搶下最後一張門票，教練團大幅調整名單，一舉更換10名球員，其中投手就佔了6人，希望改善美洲資格賽高達4.60，在8隊中僅排第5的團隊防禦率。

在此策略下，老將巴提斯塔舊因此被割愛，他在美洲資格賽有1轟與3打點，但打擊率僅0.235；至於前桃猿洋投李茲、霸能仍在26人名單內。

東奧棒球 2020東京奧運

相關新聞

棒球／多明尼加3搶1名單換了10人 老將巴提斯塔被割愛

改至墨西哥舉辦的東京奧運棒球資格賽，隨著大陸、台灣與澳洲相繼退出，6搶1變成3搶1，賽事即將在台灣時間6月23日開打，多明尼加今天公布名單，一舉更換了近一半的10名球員，包含40歲的前大聯盟巨砲「包大

棒球／征東奧未定 瑞安澄清打熱身賽不等同奧運代表隊

墨西哥已獲得東京奧運棒球門票，接下來還將舉辦3搶1最終資格賽，先與兩支外隊進行熱身賽磨刀。墨西哥棒協今天公布24人名單，...

日職／吳念庭連五場先發四棒遇剋星 換投才敲安

旅日台灣雙星昨天遇到剋星，西武隊吳念庭對上羅德隊岩下大輝、火腿隊王柏融對軟銀隊石川柊太未能敲安，生涯對戰安打數都掛零，不...

日職／吳念庭得點圈敲安無打點 西武遭完封

西武隊台灣好手吳念庭連續五場被排在第四棒，今天對上羅德隊，前2次得點圈有人時打擊都未能建功，不過8局下終於敲出安打，也終...

日職／王柏融4打數未敲安 上澤直之9局完投勝

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融未能延續交流戰的好手感，今天回到洋聯例行賽場，面對軟銀隊4打數未敲安，打擊率下降到2成58，...

日職／連3場後援無失分 張奕二軍飆速153公里

轉型的張奕今天在二軍持續以後援身分出賽，在歐力士隊以3：7輸給中日隊的比賽中，張奕於9局登板，雖被敲出2支安打，不過投完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。