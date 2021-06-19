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棒球／征東奧未定 瑞安澄清打熱身賽不等同奧運代表隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
墨西哥棒協今天公布3搶1的24人名單，曾效力統一獅隊的洋投瑞安（Ryan Verdugo）也在其中，而他本人澄清這份名單只是「熱身賽限定」。 聯合報系資料照
墨西哥棒協今天公布3搶1的24人名單，曾效力統一獅隊的洋投瑞安（Ryan Verdugo）也在其中，而他本人澄清這份名單只是「熱身賽限定」。 聯合報系資料照

墨西哥已獲得東京奧運棒球門票，接下來還將舉辦3搶1最終資格賽，先與兩支外隊進行熱身賽磨刀。墨西哥棒協今天公布24人名單，曾效力統一獅隊的洋投瑞安（Ryan Verdugo）也在其中，而他本人澄清這份名單只是「熱身賽限定」，並不代表已經入選東京奧運代表隊。

奧運最終資格賽從原先的6搶1一路下修，在中國大陸、台灣、澳洲陸續退賽後，只剩荷蘭、多明尼加、委內瑞拉參戰，爭取最後1張奧運門票，比賽將在22到26日於墨西哥舉辦。

墨西哥早已取得東奧門票，此次完全是臨陣支援主辦，也將在正式比賽開打前，先與多明尼加、委內瑞拉進行熱身賽，今天公布24人名單，全部出自墨西哥聯賽，其中包括2018年10月7日投出中職史上唯一完全比賽的瑞安。

外界以為這份名單等同入選東京奧運代表隊，但瑞安澄清並非如此，他在接獲獅隊翻譯蘇元泰的道賀簡訊時表示，這份名單不代表東奧代表隊，「這只是熱身賽，不代表我入選奧運代表隊，我們現在還不知道任何事情。」

瑞安表示，目前名單尚未確定，墨西哥國家隊剛在兩周前開除總管和教練，情況還未明。

兩場熱身賽的時間，分別是當地時間6月19日下午4點對上多明尼加、20日下午1點對上委內瑞拉。

東奧棒球 2020東京奧運 5搶1資格賽

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