日職／吳念庭得點圈敲安無打點 西武遭完封

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭有一支安打。 資料照
吳念庭有一支安打。 資料照

西武隊台灣好手吳念庭連續五場被排在第四棒，今天對上羅德隊，前2次得點圈有人時打擊都未能建功，不過8局下終於敲出安打，也終止個人連9打數無安打，然而西武遭到完封，以0：5輸球。

吳念庭今天擔任第四棒、二壘手，首局在一壘有人時上場打擊，此時跑者盜壘成功，變成得點圈有人，然而吳念庭纏鬥8球後仍遭三振，4局前一棒森友哉敲出二壘打，不過吳念庭二壘滾地出局。

2次得點圈有人都未打下分數，吳念庭在6局一壘有人時，又敲出一壘滾地，3次對決岩下大輝都被解決，今年還沒從岩下手中敲過安打。

8局下的最後打擊機會，吳念庭對手換成佐佐木千隼，終於在在1出局、一二壘有人時敲出安打，形成滿壘，可惜下一棒山川穂高敲出雙殺打，結束攻勢。

西武隊全場敲出6支安打，遭到完封，吳念庭4打數1安打，另有1次三振，打擊率雖然略降至2成88，但至少進帳近9打數的第一支安打。

羅德全隊也敲出6支安打，不過靠著對手保送後的適時安打，加上中村獎吾的陽春砲攻下5分，先發投手岩下大輝6局無失分、7K的好表現拿下勝投。

吳念庭 西武

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