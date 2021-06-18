日職／王柏融4打數未敲安 上澤直之9局完投勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融今天未擊出安打。 資料照
王柏融今天未擊出安打。 資料照

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融未能延續交流戰的好手感，今天回到洋聯例行賽場，面對軟銀隊4打數未敲安，打擊率下降到2成58，不過火腿靠著2發全壘打加上先發投手上澤直之9局完投，仍以2：1贏球。

王柏融今天先發第五棒、指定打擊，首局2出局、一二壘有人，3局2出局滿壘，都敲出滾地球出局的相同結局，第6、第8局都是在1出局後上場，也都敲出飛球出局。

無論前三打席面對先發投手石川柊太，或是8局面對田浦文丸，王柏融都未能敲出安打，總計4打數無安打，未能延續前一場對廣島隊2安、3打點的好表現。

不過火腿靠著淺間大基在5局的陽春砲以及石井一成7局的陽春砲，取得領先，軟銀直到7局下才靠著上澤直之在三壘有人時的投手犯規，才拿下1分。

上澤直之最終用127球完投9局，被敲3安僅失1分，拿下本季第6勝，防禦率則下降到2.78，石川柊太6局失2分的優質先發表現則吞下敗投。

王柏融 火腿

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