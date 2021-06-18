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日職／連3場後援無失分 張奕二軍飆速153公里
轉型的張奕今天在二軍持續以後援身分出賽，在歐力士隊以3：7輸給中日隊的比賽中，張奕於9局登板，雖被敲出2支安打，不過投完1局無失分，防禦率下降到3.49。
面對3：7的落後，9局上中日打線從一棒開始，張奕在先讓京田陽太敲出三壘滾地出局，接下來三振掉代打的渡邊勝，不料對到山下斐紹時被敲出中外野二壘打，隨後又被石川昂彌敲出一壘打，一三壘有人的局面，讓大野獎太敲出中外野飛球出局。
張奕總共用了25球投完1局，有8球超過150公里，最快球速為153公里，被敲出2支安打，另有1次三振，沒有失分；從6月11日開始，張奕連續三場後援出賽，總計3局皆未失分，不過被敲出偏多的4支安打，三振也有4次。
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