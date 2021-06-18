中職／嘟嘟泡的茶 潘威倫延賽期間跟直播、買網購

統一獅隊39歲老將潘威倫，打了中職19年，第一次遇到季中無預警停賽，球場外的生活多了更多時間，除了陪伴家人外，直播、網購都是他的樂子。

今年的角色轉換到牛棚，潘威倫坦言一開始也有些陌生，現在也還在適應，「有慢慢習慣節奏，但對我自己來講，還不是到非常完整，包括面對比賽、面對打者、上去的局面怎麼控制，還沒有到百分之百。」

潘威倫生涯已累積145勝，能不能返回先發，攸關150勝里程碑的達陣難易度，但他保持順其自然的態度，「球隊需要我扮演什麼角色，選手就是努力去調整，重點還是身體狀況，如果可以留在場上打拚，就還有機會完成。」

停賽期間的調整，對所有球員都是考驗，潘威倫感謝教練團用心協助，自己在這方面沒有感覺到太大難處，倒是覺得日常作息的改變較大，包括減少接觸、勤洗手，他坦言：「心裡還是會怕，所以希望疫情趕快結束，大家都平安渡過。」

潘威倫分享沒有球賽的日子，偶爾看些直播，也網購買了不少東西，他笑說：「該買的都買了，看一些家裡需要的東西，洗髮精、沐浴乳、毛巾，我喜歡泡茶，也買了茶壺、茶葉這些東西。」

他表示，喜歡一樣東西就會想去深入了解，看別人泡茶的學問等，現在透過直播很方便，至於自己有沒有興趣也開起直播？他說：「我沒辦法啦！」