中職／回憶奧運像追星 潘威倫勉球員征奧完整生涯資歷
征戰過兩屆奧運，統一獅隊老將潘威倫也勉勵年輕選手們，將披上國家隊球衣視為目標，「我覺得對他們往後，或許會是一個回憶，棒球生涯更加充實、更加完整。」
潘威倫的生涯資歷裡，包括2004年雅典奧運、2008年北京奧運，接下來兩屆奧運都沒有棒球，直到東京奧運才重新納入，但台灣放棄出征最終資格賽，也確定許多好手們也少了一次累積奧運資歷的機會。
潘威倫回想參與自己奧運盛會，當時心情很興奮，很多各項目世界頂尖選手，以往只能透過電視看到，「奧運期間可以去看他們的出賽狀況，有點像是追星。」
自己上了奧運場上，也盼望為國家貢獻，希望可以幫助打下好的名次，潘威倫說：「很難得的機會，盡量去體驗、享受比賽。」
台灣想要挑戰奧運棒球，最快要等到2028年洛杉磯奧運，潘威倫認為出征奧運的經驗、與各國好手競技，對經驗、自信都是成長的養分，他也勉勵年輕球員，「如果有機會，希望他們能夠去嘗試披上國家隊戰袍，這是職業生涯中一個過程，我覺得對他們往後或許會是一個回憶。」
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