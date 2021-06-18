中職／得點圈打擊第一 林岱安視復賽為「重新開打」

統一獅隊捕手林岱安今年得點圈打擊率5成17，排名中職第一，也是自己最滿意的地方，雖然遇到停賽，手感上不好調整，但他表示：「就當作重新開打吧。」

中職本季得點圈10打數以上的球員裡，林岱安以5成17打擊率排名第一，目前累積22分打點，復賽後有機會突破去年締造的40分打點個人最高。

林岱安認為今年比較多改變的是場上企圖心，作為後段棒次想把攻勢延續到前段，「壘上有隊友把企圖心拿出來，運氣也比較好，能夠把隊友打回來。」

林岱安對目前表現最滿意的也是得點圈打擊率，至於後援投手的搭配上則還需要加強，他說，作為捕手，引導好投手最重要，也正好趁這段時間多溝通，加上上半季身體有些狀況，用停賽的時間好好恢復。

打擊好手感遇到停賽，林岱安認為這對每一隊影響都是一樣的，「自己當作重新開打的感覺，不會在意前面打了幾場，把開賽第一場做好，延續到後面的比賽。」雖然不好調整，但還是要去面對。

生活上林岱安也受到疫情滿大影響，不能出門都待在家，讓他坦言「有點悶」，就連不追劇的他也開始跟老婆一起看，「最近在看窺探（韓劇），犯罪類型的，去思考誰是兇手，沒有比賽也讓自己動腦一下。」

旅美好手林子偉是林岱安的堂弟，今年休賽季也曾透過介紹跟著獅隊練習，不過今年在雙城隊出賽機會不多，又有傷勢狀況，林岱安表示，兩人曾聊過未來發展，如果最後沒有出賽空間，還是希望他考慮回來台灣打球，「中職需要像他這樣的大人物，滿有可看性，他的能力大家也知道不錯。」