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中職／U18冠軍世代2028奧運發光？林子豪盼與李灝宇再攜手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊林子豪。圖／擷取自統一獅隊訪問影片
統一獅隊林子豪。圖／擷取自統一獅隊訪問影片

李灝宇與費城人隊簽約，同為2019年U18世界盃冠軍班底、他的平鎮高中學長林子豪，認為他的打擊技巧、力量均成熟，至於打擊型態像誰？他說：「我覺得他沒有像誰，比較屬於自己的型態。」他也期許2028年洛杉磯奧運時，有機會與李灝宇再披中華隊球衣，「會往這個目標去努力。」

林子豪透露，知道李灝宇簽約後，就與他聯繫，「跟他恭喜，終於完成夢想，希望可以在電視上看到他在大聯盟打球。」

林子豪回憶中的李灝宇，高一時能力就很出色，力量也比同儕差很多，臥推可以做到130、140公斤，企圖心也很強，「現在有這樣的成績，是他的努力獲得的。」

李灝宇曾經歷重大傷勢，因腰傷休兵半年，林子豪認為這不會成為他在旅美之路的障礙，「沒受傷前，他比較不太會保護自己，有時比完賽直接去休息，但受傷後更懂得保護自己，讓生涯可以更長久。」

台灣這回放棄挑戰出征奧運棒球最終資格賽，也早早確定無緣進入東京奧運，下次想要再戰奧運棒球項目，最快要等到2028年，屆時也是這批U18冠軍世代約25、26歲，年紀臻於成熟之際，林子豪也希望屆時有機會再披中華隊球衣。

林子豪說：「希望可以再同隊一次，為國爭光、拿一次冠軍回來，會往2028這個目標去努力。」

林子豪也曾被評價是有旅外實力的少年強打，投入中職後先放下這些想法，「目前是還沒往旅外的方向想，覺得自己先在中職把成績打好，穩定下來，之後的事情再去想。」

林子豪 中職 中華隊

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