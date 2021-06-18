中職／旅外投手都是前隊友 蘇智傑期待對決

今年中職選秀有不少旅外投手回歸，統一獅隊強打蘇智傑曾在世界棒球12強與江少慶、陳冠宇同隊，期待與前隊友們對決，對於今年無法參加奧運則多少感到可惜。

蘇智傑在延賽之前敲出4轟，相比個人過去開轟速率慢了一些，他坦言比賽用球的調整確實有影響，「長打、全壘打比過往少，但也不用因為少就去改變，全壘打是最快得分的方式，但是想辦法把壘上的隊友送回來才是最重要的。」

不過蘇智傑目前2成98打擊率、49支安打、4轟、32分打點都排在聯盟前10名，打擊手感保持的不錯，如今遇到比賽中斷，他也只能請投手多投變化球，模擬比賽感覺，如果開打也不需要熱身賽，「比賽趕快打一打」。

今年選秀旅外投手中已有江少慶、陳冠宇、呂彥青確定報名，蘇智傑跟前兩人曾在2019年一起披上中華隊戰袍，與呂彥青也是2015年亞錦賽隊友，他表示：「剛好都認識，私底下都是朋友，都是旅外選手，經驗滿好，不會特別期待對誰，對誰都會盡全力為球隊拿下勝利。」

蘇智傑多次為國出征，不過今年因疫情關係，中華隊不參與奧運資格賽，錯過這次機會，最快要到2028年奧運才有棒球可打，蘇智傑坦言可惜，「那時候30幾歲，能不能打下一屆還不知道，疫情的關係也沒辦法，自己身體安全也重要。」

現在中職沒有比賽，蘇智傑也會關心在外打球的張育成、王柏融、吳念庭等台灣好手，蘇智傑向他們說聲謝謝，除了自己一人在國外打拚外，也為台灣爭取到很多關注。

疫情關係，蘇智傑在家時間多了，體驗長時間照顧小孩的辛苦，也讓他想要對在家照顧小孩的父母親說聲辛苦了，「我還會出來練習，媽媽比較辛苦一點，各位父母，加油。」