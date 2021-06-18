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日職／川上憲伸爆陳偉殷料：初次見面像在穿睡衣

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神虎陳偉殷。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團
阪神虎陳偉殷。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團

過去中日龍名投川上憲伸與吉見一起兩人在Youtube頻道《燃えドラch》話當年，提到陳偉殷過去創下的各種傳說，其中最有印象的是他那過人的彈跳力與體力。

曾於2004年榮膺澤村賞的投手川上憲伸曾在中日龍時期與陳偉殷當過隊友，他表示自己第一次看到陳偉殷的時候，對方穿著比身材大個1到2號的制服，直言：「根本是睡衣！這孩子沒問題嗎？」不過也提到他的中距離長跑永遠比任何人都快，甚至以為這就是中日龍簽他的原因。

陳偉殷的好友吉見一起提到兩人成為朋友的契機，表示自己也忘記發生了什麼事：「突然就會一起去吃拉麵了，還是在宿舍門禁之後去吃的。」

由於陳偉殷剛到日本時溝通還不夠流利，但因為是台灣人反而對漢字更加熟悉，吉見提到有次陳被問到年齡時用日文回答：「四捨五入後是30歲左右。」讓他大吃一驚，陳偉殷竟然會用「四捨五入」這麼難的詞彙，川上憲伸則吐槽：「這詞本來就是從台灣來的吧！」

川上憲伸也稱讚每次次跑800公尺都會被陳偉殷拉開距離到1圈半，如果背後聽到喘息聲，「那八成又是陳來了。」

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