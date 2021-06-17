日職／交流賽大豐收 吳念庭、王柏融明起繼續拚

日本職棒交流賽事結束，台灣好手吳念庭、王柏融、宋家豪都有精彩表現，接下來回到洋聯賽場繼續拚戰，西武隊雖然排名倒數第二，但距離龍頭樂天隊也只差4場勝差，仍在追趕範圍內。

吳念庭本季在交流賽收穫良多，不僅首次扛上四番，交流賽的得點圈打擊率一度飆破7成，最終以6成25排日職第二，總計在交流賽有18場出賽、73打席、66打數、22支安打、2轟、14打點的好成績。

「大王」王柏融在交流戰14場出賽、44打席、40打數、11支安打、2轟、10打點的好成績，對讀賣巨人隊連兩天開轟，昨天更對廣島隊敲下本季個人新高的3打點。

王柏融日前接受ELEVEN體育家族跨海訪問，提到面對網友的批評，會努力把它化作正面力量，私下跟宋家豪很常連繫，但場上對決的時候，當他看到宋家豪認真的表情，讓他想偷笑又不敢笑出來，而今年印象最深刻的一場比賽，就是本季對山本由伸的首轟，並且提到想努力拚合約留日本，希望自己能繼續為球迷打出感動的比賽。

明天起火腿隊作客軟銀隊，將派出上澤直之交手上季雙冠王石川柊太，王柏融能否延續好手感是一大看點，吳念庭也要在主場迎戰羅德隊，明起一連三天，ELEVEN體育家族將播放西武獅主場迎戰羅德隊，以及火腿隊作客軟銀隊的賽事。