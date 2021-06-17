日職／壓力太大！巨人洋砲史莫克宣布自行退團

讀賣巨人洋砲史莫克（Justin Smoak）今天（17日）突然宣布退團，令東京球迷們相當吃驚，巨人球團副代表大塚淳弘則出面表示，史莫克因疫情影響累積不少壓力，因而選擇在此時退團。

大塚淳弘透露，他接到史莫克表達解約意願的電話後即刻拜訪了他在東京的住處，並表示這是他本人獨斷下的決定，並沒有與家人商量，甚至連身處美國的老婆都嚇了一跳。

由於新冠疫情影響，史莫克無法攜家帶眷來到日本，大塚淳弘表示雖然他最大的目標仍是棒球，但也想帶給6歲和3歲的女兒日本當地文化，而這些想法通通因為疫情而無法成真，這讓他累積不少壓力，「看到周圍的隊友都在為爭冠努力，自己剩下4個月實在過不下去了。」

史莫克於2020年12月與讀賣巨人簽下2年600萬美元合約，如今該合約只走了1年不到，他預計回國後將進行自主訓練，並希望來年還有機會重返日職。