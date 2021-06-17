快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

日職／壓力太大！巨人洋砲史莫克宣布自行退團

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人洋砲史莫克。 資料照(美聯社)
讀賣巨人洋砲史莫克。 資料照(美聯社)

讀賣巨人洋砲史莫克（Justin Smoak）今天（17日）突然宣布退團，令東京球迷們相當吃驚，巨人球團副代表大塚淳弘則出面表示，史莫克因疫情影響累積不少壓力，因而選擇在此時退團。

大塚淳弘透露，他接到史莫克表達解約意願的電話後即刻拜訪了他在東京的住處，並表示這是他本人獨斷下的決定，並沒有與家人商量，甚至連身處美國的老婆都嚇了一跳。

由於新冠疫情影響，史莫克無法攜家帶眷來到日本，大塚淳弘表示雖然他最大的目標仍是棒球，但也想帶給6歲和3歲的女兒日本當地文化，而這些想法通通因為疫情而無法成真，這讓他累積不少壓力，「看到周圍的隊友都在為爭冠努力，自己剩下4個月實在過不下去了。」

史莫克於2020年12月與讀賣巨人簽下2年600萬美元合約，如今該合約只走了1年不到，他預計回國後將進行自主訓練，並希望來年還有機會重返日職。

疫情 日本 東京

相關新聞

中職／旅外加盟牽動戰力排名 吳俊良：滿刺激的

中華職棒選秀會已有4名旅外球員報名，分別是江少慶、陳冠宇、呂彥青、吉力吉撈·鞏冠，悍將隊投手教練吳俊良評估，由於皆屬即戰...

中職／停賽未必壞事 悍將投手戰力重新盤點

中職自5月18日全面停賽，至今將近1個月，投手調整是一大考驗，富邦悍將隊投手教練吳俊良表示，中途停賽對投手有好有壞，「優...

中職／U18明星賽相遇 高國輝看李灝宇：身手難得

平鎮高中「怪力男」李灝宇與費城人隊簽約，富邦悍將隊高國輝不僅是旅美前輩，兩人在2019年也有一面之緣，當時高國輝給予李灝...

被評估中職五號先發 賴延峰成合庫少見高中生戰力

平鎮高中今年有不少畢業生預計投入中職選秀，被看好有機會挑戰的賴延峰選擇先加入業餘甲組合作金庫棒球隊，成為職棒開放高中生選秀以來，合庫網羅的首位高中生戰力，合庫顧問許順益表示，賴延峰先天條件好，合庫看能

中職／林安可新造型變「新洋將」 高志綱亂入聊天

中職因疫情影響停賽，統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，首集特別安排林安可及陳傑憲與球迷互動，並由...

日職／壓力太大！巨人洋砲史莫克宣布自行退團

讀賣巨人洋砲史莫克（Justin Smoak）今天（17日）突然宣布退團，令東京球迷們相當吃驚，巨人球團副代表大塚淳弘則出面表示，史莫克因疫情影響累積不少壓力，因而選擇在此時退團。 大塚淳弘透露

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。