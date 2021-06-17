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中職／停賽未必壞事 悍將投手戰力重新盤點

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊投手教練吳俊良。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手教練吳俊良。圖／富邦悍將隊提供

中職自5月18日全面停賽，至今將近1個月，投手調整是一大考驗，富邦悍將隊投手教練吳俊良表示，中途停賽對投手有好有壞，「優點是投手手臂可以休息，但休太久也不好，時間點很難抓。」

上半季目前五隊都打了40場以上，團隊防禦率以統一獅隊3.03最佳，悍將隊3.48居次，吳俊良表示，球隊投手上半季感覺有進入狀況，但遇到停賽1個月難免有影響，「這也是沒辦法的事，但讓投手肩膀稍微休息一下，未必是壞事。」

目前投手調整方面，悍將隊以體能為主，搭配不同距離的傳接球，如果6月28日後疫情的三級警戒可以鬆綁，吳俊良認為下周就要開始有強度的投球，但也因能否順利恢復賽事仍屬未知，「現在只能一直準備，累是累在這邊。」

復賽後悍將投手有新戰力可期待，洋投猛悍（暫譯，全名為Adalberto Mejia）已在5月下旬出關，目前已開始傳接球、牛棚等訓練，但因尚未進入實戰，吳俊良認為還無法正確評價戰力，「只能說希望健康的身體進入備戰狀態。」

另外，江國豪因手肘狀況在4月12日降下二軍，雖有照著課表逐漸進步，但吳俊良評估應該趕不上復賽時間；去年6月開刀進行韌帶重建手術（Tommy John）的郭俊麟，吳俊良指出目前還在牛棚階段，但不能操之過急，「用一年的時間去評估比較妥當。」

牛棚 富邦悍將 統一獅

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