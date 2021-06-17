中職／旅外加盟牽動戰力排名 吳俊良：滿刺激的

中華職棒選秀會已有4名旅外球員報名，分別是江少慶、陳冠宇、呂彥青、吉力吉撈·鞏冠，悍將隊投手教練吳俊良評估，由於皆屬即戰力，就看加盟時間點，有可能牽動上、下半季的戰績排名，「滿刺激的」。

江少慶正跟隨富邦悍將隊練習，手握狀元籤的悍將隊也將他視為首選，協助調整進度，7月12日選秀會確定加盟後，吳俊良認為有機會馬上出賽，但不會給他太大壓力。

吳俊良指出，江少慶因為很早就開始跟二軍訓練，也有出賽過，進度比較不擔心，就跟著一軍投手一起調整，速球均速約在148到152公里，「速度維持的不錯，本土應該沒有比他更快的。」

中職復賽日期未定，7月12日選秀會後加盟的球員，不僅有機會補強下半季戰力，若上半季賽程尚未結束，甚至可能影響上半季排名，吳俊良表示：「滿刺激的，這幾個旅外的身手，應該會牽動名次，旅外都是即戰力，馬上可以比賽。」

目前傳出有可能投入中職的旅外投手中，除了江少慶外，吳俊良最期待看到呂彥青的表現，「因為還沒看過他投球，陳冠宇、胡智為、曾仁和狀況大概知道。」