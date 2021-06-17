中職／U18明星賽相遇 高國輝看李灝宇：身手難得

平鎮高中「怪力男」李灝宇與費城人隊簽約，富邦悍將隊高國輝不僅是旅美前輩，兩人在2019年也有一面之緣，當時高國輝給予李灝宇「超越大學生」的高評價，如今看到這位好手準備挑戰美職，他也認為在疫情期間有此機會「真的很難得。」

2019年富邦U18明日之星大賽，高國輝受邀指導，對於李灝宇有深刻印象，如今看到李灝宇與費城人隊簽約的消息，高國輝除了恭喜之外，也表示：「疫情嚴峻的時候有這個機會很難得，希望他能夠繼續進步下去。」

回想當時，高國輝還記得李灝宇的爆發力跟同期球員不同，「像大學生的感覺，當時才高中二年級，有這樣的身手很難得。」，高國輝也祝福他身體健康，「有朝一日能夠上大聯盟。」

平鎮高中「怪力男」李灝宇加入費城人隊。 圖／費城人球團提供

高國輝目前仍在復健中，中職休兵前，高國輝因左小腿拉傷而下二軍休養，前兩周進度順利，沒想到後續遇到困難，高國輝說：「進度無法往前，類似卡關。」

不過高國輝認為，目前感覺好很多，打擊練習一直有持續，預計明天可以加入正常守備訓練，預計在中職復賽時，就可正常出賽，雖然長期沒有比賽、手感有影響，高國輝說：「這段時間就當做春訓，讓訓練量多一點，去維持球感。」

不能出門的時期，高國輝開始迷上看大陸劇，追了好幾部戲劇，最近一部剛追完的是描述唐代故事的「長歌行」，除此之外就是到頂樓揮棒、稍微運動一下。