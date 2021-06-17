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中職／林安可新造型變「新洋將」 高志綱亂入聊天

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，林安可與球迷互動。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，林安可與球迷互動。圖／統一獅球團提供

中職因疫情影響停賽，統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，首集特別安排林安可陳傑憲與球迷互動，並由「統一白冰冰」TINA擔任主持人，林安可的鬍鬚新造型引起球迷好奇「這是阿根廷洋將嗎？」，首席教練高志綱也「亂入」一起聊天。

疫情停賽期間，林安可首次嘗試留起鬍子，預計等恢復比賽後再剃除，球迷看到全新造型，線上留言「這是阿根廷洋將嗎？」、「我還以為是視訊特效」，「安可，怎麼了？」讓聊天室充滿歡笑。

透過線上球迷見面會，陳傑憲也跟大家分享防疫期間在家都在「追劇」推薦機制牢房生活給球迷，傑憲更自己爆料因為防疫期間，終於學會如何使用「電鍋」。

聊到防疫疫情過後，解封如果可以出國，會最想去哪個國家呢？林安可推薦想去「馬爾地夫」，馬爾地夫是一個很漂亮的地方，就想去那裡放鬆走走，而傑憲最想帶老婆去日本，因為那是當認識交往時曾經的約定。

線上球迷會進行中，高志綱也特別上線串門子，給球迷驚喜，被問到他與林安可之間的鬍子造型，誰比較帥呢？高志綱直接說：「他還有一段路要走。」

本次線上球迷會除了教練、選手上線聊天外，也特別抽出三位幸運球迷上線和選手互動聊天，球迷們特別害羞，能夠這樣跟選手互動真的很不錯，其中還有一位球迷從職棒二年就開始看球賽，帶著兩個寶貝兒子在家透過視訊和選手互動。

高志綱也透過活動給予前線醫護人員給予加油打氣，他表示：「這次疫情關心，相信大家都知道前線的醫護人員都很辛苦投入照護大家，希望每一個人能多多體諒他們，而大家多多配合政府防疫措施，多一點體諒的心，少一點自由沒關係，別造成醫護人員的負擔，想跟他們說聲謝謝。」

林安可最想跟醫護人員說聲謝謝，並表示：「希望各位人員都能尊重醫護人員，大家能互相體諒，平日外出要做好消毒，帶好口罩，別讓自己成為醫護人員的負擔。」

球隊預計下周三推出第二次線上球迷見面會，將邀請古林睿煬、林子豪及獅隊吉祥物萊恩上線和球迷同樂，屆時歡迎大家鎖定統一獅官方粉絲團掌握獅王SPOTLIGHT線上球迷會。

統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，陳傑憲與球迷互動。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，陳傑憲與球迷互動。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，高志綱與球迷互動。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「獅王SPOTLIGHT」影音節目舉辦線上球迷會，高志綱與球迷互動。圖／統一獅球團提供

林安可 高志綱 陳傑憲

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