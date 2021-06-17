棒球／田中矢言為日本隊奪金 監督稻葉憾台灣退賽

日本國家武士隊24人名單總算在昨天（16日）出爐，其中王牌投手無意外是由身穿18號的田中將大擔任，監督一職則由稻葉篤紀扛下，他表示相當期待與台灣交手，可惜我國卻放棄此次資格賽。

這次武士隊不選隊長，但監督稻葉篤紀希望坂本勇人可以跳出來帶領球隊，從小學開始就和田中將大當隊友的他表示心中有很多感觸：「沒想到能在自家主場舉辦的奧運披上國家隊戰袍，我們的目標只有金牌。」

而32歲的田中將大也相當興奮，距離上次奧運出賽要追溯至2008年的他，一轉眼就是13年，這是他繼2013年經典賽後再度入選日本國家隊，「雖然奧運意外地晚了一年，但我們的目標仍是贏得金牌，這就是我們這24名選手的最終目標。」

相較選手們的熱情喊話，監督稻葉篤紀的回覆則保持沉著，他認為奧運最大的敵手仍是同樣位於亞洲的南韓，也提到原本很期待與台灣交手，可惜我們放棄了資格賽，無緣在今年再次碰頭。