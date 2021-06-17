棒球／美好錢途！19年U18冠軍隊總簽約金破億

2019年U18冠軍隊成員李灝宇昨天（16日）確定將加盟大聯盟費城人隊，簽約金約為65萬美元（約1820萬台幣），而當年的冠軍隊總計20名，已有15名球員簽下職棒合約，總簽約金已衝破一億台幣大關，可謂美好「錢」途的世代。

冠軍隊成員中有11名現役中職球員，其中簽約金最高的由林子豪與余謙550萬台幣領軍，接下來分別是岳政華的520萬、味全林辰勳的470萬、何恆佑440萬、羅暐捷390萬、林子崴380萬、王順和300萬、林政華260萬、林吳晉瑋170萬以及林瑞鈞的30萬。

除了上述11名外，還有4名旅外出征的選手，包括簽約金最高的陳柏毓，去年他與海盜簽下高達3500萬台幣簽約金，再來就是昨日李灝宇的1820萬、海盜鄭宗哲的1064萬，以及旅日來到樂天金鷲的左投王彥程，以560萬排第4。

合計簽下職棒約的上述15名選手，簽約金合計高達1.1億台幣，剩下5名包括林昱珉、潘文輝、李晨薰等3名球員目標都放在旅外，而陳志杰打算今年投入中職選秀，文化外野手蔡佳諺則未來動向則尚未明朗。