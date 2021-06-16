日職／對廣島敲雙安 王柏融單場3打點本季新高

日職火腿隊台將王柏融今天擔任第四棒、左外野手，對戰廣島隊3次在得點圈有人上場、2度建功，2支安打敲回3分打點，創下個人本季單場打點新高，

王柏融面對廣島隊先發投手九里亞蓮，首打席在2局上，作為首名打者敲出中外野飛球出局，3局上把握機會，近藤健介敲安打回第1分，王柏融也在一、二壘有人時將球敲到一壘方向，雖然強勁擊球被攔下變成內野安打，不過有1分打點，幫助火腿隊取得2：0領先。

5局上王柏融在二壘有人時敲出飛球出局，6局上火腿隊攻下2分，7局上廣島隊中繼投手中田廉不穩，無人出局堆滿壘包，王柏融沒有錯過機會，從他手中敲出右外野安打，為球隊打回2分，火腿在該局攻下4分，將比數拉開到8：1領先。

王柏融在7局敲安後就被代打換下，結束今天工作，總計4打數敲出2安打，打擊率上升到2成69，3分打點是本季出賽31場的新高，單場雙安則是本季第7次。

在3局幫助球隊打下第2分的那支安打，王柏融接受訪問時表示，是因為近藤先打回1分，讓自己能夠以放鬆的心情上去打擊。