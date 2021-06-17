被評估中職五號先發 賴延峰成合庫少見高中生戰力

平鎮高中今年有不少畢業生預計投入中職選秀，被看好有機會挑戰的賴延峰選擇先加入業餘甲組合作金庫棒球隊，成為職棒開放高中生選秀以來，合庫網羅的首位高中生戰力，合庫顧問許順益表示，賴延峰先天條件好，合庫看能夠幫助他多少，採取開放態度，看好他有機會進入(成棒)國家隊。

上週剛滿18歲的賴延峰6月初自平鎮畢業，自國小就入選U12國手，去年則是進入U18中華培訓隊，今年有望在玉山盃一拚高中首次正式國手，最快球速約147公里，有球探評估他能卡位中職五號先發投手，但他決定先到合庫磨練，不會跟隨隊友陳志杰、張翔、張宥鈞等人報名選秀。

賴延峰與家人討論過決定先進入業餘，父親賴景文指出，今年受疫情影響，不少旅外球員回來選秀，順位一定沒辦法太前面，因此持保留態度，到合庫看他進步情形再決定未來的出路。

賴延峰(左)選擇先到合庫磨練，不報名職棒選秀，右為父親賴景文。 賴景文／提供

賴景文本身也在職棒圈工作，從味全、興農、義大再到富邦，自職棒二年擔任應援團至今，對職棒生態相當了解，他認為，去職棒有好有壞，如果選秀順位不夠前面，難受到球團重視，如果只進去幾年就離開，那也沒有意義，因此希望兒子能先將身體素質顧好，鼓勵他就算到業餘也不要放棄進步空間。

賴延峰是家中三兄弟的老大，兩個弟弟都有打棒球，他小時候就會跟著爸爸到球場工作，耳濡目染之下對棒球產生興趣，在小四下學期自新上國小轉學到鼓岩國小，小六就穿上人生第一件中華隊球衣，到高二有明顯成長，多次穩定登板，是平鎮主力投手之一。

賴延峰(前)小時候就會跟著父親到球場工作。 賴景文／提供

由於合庫有時會與平鎮進行友誼賽，有了觀察選手的機會，許順益說，賴延峰潛力好，球速可以到147、148公里，只差在穩定性，因為合庫球員普遍年紀較大，也需要換血，在平鎮教練的推薦下，剛好賴延峰也想先有安定的工作，才會達成共識，「其實合庫不排斥找大學或是高中球員，現在好手都進職棒，沒有太多人可選，只要是有潛力、穩定性好的選手都會優先考慮。」

合庫是老字號甲組球隊，培養出不少人才。 中華棒協／提供

合庫每年底都會考核預備職員的表現與貢獻度，作為升為正式職員的參考，許順益指出，賴延峰會以先發即戰力定位，等完成玉山盃等高中賽事再報到，最快在10月爆米花聯盟就能登板，未來如有好表現，成為正式職員機會相當高，「合庫可以養你到65歲，提供好的就業平台」，不過他也看好賴延峰未來挑戰職棒，「我們沒有合約限制，合庫多年來也提供好手想到職棒的空間。」