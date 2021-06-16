快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

中職／陳冠宇、呂彥青完成線上報名 旅外累積4人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
繼旅美的江少慶、吉力吉撈·鞏冠後，旅日的陳冠宇(圖)、呂彥青也在今天完成線上報名。 中央社
繼旅美的江少慶、吉力吉撈·鞏冠後，旅日的陳冠宇(圖)、呂彥青也在今天完成線上報名。 中央社

中華職棒季中選秀報名球員再添2人，繼旅美的江少慶、吉力吉撈·鞏冠後，旅日的陳冠宇、呂彥青也在今天完成線上報名，總人數來到35人。

今年中職季中選秀將在7月12日登場，新人測試會則於7月5日舉辦，中職今天下午公布選秀會及測試會報名情形，其中選秀會則有33位報名，江少慶、鞏冠都已遞交報名表，測試會共有70位報名。

稍後中職也公布，陳冠宇、呂彥青完成線上報名，加上2人後，總數來到35人，其中至少4名是旅外球員，另外胡智為、曾仁和則尚未收到報名申請。

這4名旅外球員皆隨中職球隊練習，手握狀元籤的富邦悍將隊與江少慶、第二順位的樂天桃猿隊與陳冠宇簽下自行培訓合約，呂彥青跟隨中信兄弟隊練習，鞏冠則是味全龍自行培訓球員。

今年選秀報名期限至7月6日中午12點為止，有望挑戰2016年後最大旅外回歸潮，中職史上最多旅外球員回歸是2012年選秀會的10人，接下來是2013年、2015年的9人，2016年起單年最多5人。

選秀 中職 呂彥青

延伸閱讀

中職／季中選秀已33人報名 江少慶、鞏冠遞交申請

中職／助陳冠宇完整訓練 猿領隊笑答：有機會長期合作

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

中職／統一獅拚二連霸 胡智為是不可或缺的拼圖

相關新聞

中職／季中選秀已33人報名 江少慶、鞏冠遞交申請

中華職棒今年季中選秀將在7月12日登場，新人測試會則於7月5日舉辦，根據目前報名狀況，選秀會已有33人報名，備受矚目的旅...

中職／桃猿外野等不回大王 選秀不要猛挑投手

受到COVID-19疫情影響，中華職棒已經停賽約一個月，讓許多棒球痴、棒球狂少了看球的樂趣。不過幸運的是，在日本職棒打拼的王柏融及吳念庭今年都打出旅外生涯年，意外掀起國內的日職熱潮。其中大王今年是三年

中職／陳冠宇、呂彥青完成線上報名 旅外累積4人

中華職棒季中選秀報名球員再添2人，繼旅美的江少慶、吉力吉撈·鞏冠後，旅日的陳冠宇、呂彥青也在今天完成線上報名，總人數來到...

日職／見吳念庭與山田好表現 外崎修汰直說被刺激到

西武獅隊的交流賽最終戰，無緣以勝利收尾，昨天3：5不敵廣島隊，台將吳念庭3打數未敲出安打，吞下兩次三振，中止個人連9場安...

中職／榜眼近底定 陳冠宇有「猿」分

富邦悍將隊的狀元籤屬意江少慶，樂天桃猿隊的榜眼籤也幾乎亮牌，以自行培訓合約簽下左投陳冠宇，他將從今天起隨隊，領隊浦韋青笑...

日職／吳念庭3支0中止連9場敲安 關鍵時刻被換代打

吳念庭中止近期嗆辣的表現，今天擔任先發4棒出賽，3打數沒有安打，吞下兩次三振，中止連9場安打紀錄，所屬的西武獅隊終場以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。