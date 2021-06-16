中職／陳冠宇、呂彥青完成線上報名 旅外累積4人

中華職棒季中選秀報名球員再添2人，繼旅美的江少慶、吉力吉撈·鞏冠後，旅日的陳冠宇、呂彥青也在今天完成線上報名，總人數來到35人。

今年中職季中選秀將在7月12日登場，新人測試會則於7月5日舉辦，中職今天下午公布選秀會及測試會報名情形，其中選秀會則有33位報名，江少慶、鞏冠都已遞交報名表，測試會共有70位報名。

稍後中職也公布，陳冠宇、呂彥青完成線上報名，加上2人後，總數來到35人，其中至少4名是旅外球員，另外胡智為、曾仁和則尚未收到報名申請。

這4名旅外球員皆隨中職球隊練習，手握狀元籤的富邦悍將隊與江少慶、第二順位的樂天桃猿隊與陳冠宇簽下自行培訓合約，呂彥青跟隨中信兄弟隊練習，鞏冠則是味全龍自行培訓球員。

今年選秀報名期限至7月6日中午12點為止，有望挑戰2016年後最大旅外回歸潮，中職史上最多旅外球員回歸是2012年選秀會的10人，接下來是2013年、2015年的9人，2016年起單年最多5人。