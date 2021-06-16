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中職／季中選秀已33人報名 江少慶、鞏冠遞交申請
中華職棒今年季中選秀將在7月12日登場，新人測試會則於7月5日舉辦，根據目前報名狀況，選秀會已有33人報名，備受矚目的旅美球員江少慶、吉力吉撈·鞏冠都已遞交報名表。
中職今天公布選秀會及測試會報名情形，其中測試會共有70位報名，而選秀會則有33位報名，包含19位高中應屆畢業生，中職去年有35名高中生報名、23名中選，創下歷年新紀錄。
今年受到疫情影響，不少旅外球員選擇返台加入中職，中職透露，江少慶以及鞏冠兩位旅美選手已經提交報名表，待文件資料核備之後即可完成報名手續，另外胡智為、曾仁和則尚未收到。
今年選秀報名期限至7月6日中午12點為止，今年已表達參加選秀的旅外球員，除了已報名的江少慶、鞏冠之外，還有旅日的陳冠宇、呂彥青，兩人目前皆隨中職球隊練習。
中職最大一波旅外回歸潮是2012年選秀會，該年不僅首輪前三順位胡金龍、陳鴻文、羅錦龍都是旅外球員，總計10人也是史上最多，接下來是2013年、2015年的9人，2016年起單年最多5人，
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