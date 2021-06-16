中職／桃猿外野等不回大王 選秀不要猛挑投手

受到COVID-19疫情影響，中華職棒已經停賽約一個月，讓許多棒球痴、棒球狂少了看球的樂趣。不過幸運的是，在日本職棒打拼的王柏融及吳念庭今年都打出旅外生涯年，意外掀起國內的日職熱潮。其中大王今年是三年合約的最後一年，若能維持這樣的好表現，有機會再搏得續留的機會。

王柏融是2018年底取得旅外自由球員資格，隨後啟動入札制度程序，由北海道日本火腿鬥士隊獲得優先議約權，最後以3年合約加盟。2019年赴日首年，大王從開季的中心打者，到季中即成為板凳球員，季末甚至被下放二軍。2020年他的表現依然低迷，打擊成績更不理想，甚至被日媒認為可能提早被解約返台。

今年球季王柏融原本依然不是火腿的主力先發，但受到球隊有球員群聚感染的影響，讓他獲得不少機會。王柏融改回中職時期的打擊姿勢，整體表現有所進步，雖然打擊率不到2成6，但已是球隊第6名，比球星西川遥輝還要高出許多。另外他還找回長打能力，目前全壘打居全隊第二，長打率全隊最高。

王柏融今年在日本職棒總算打出身手，這可能讓他獲得續約，要看到他回中職打球還要再等等。 聯合報系資料照片

爭取續留日本職棒的機會，無疑是王柏融目前努力的目標，以他今年的成績來看，雖不一定能獲得長約，但應該還是能拿到一份不錯的合約。而依照中職旅外自由球員規定，返台時若沒有達到自由球員年資，仍需回到原球團，即使球團轉賣依然要到接續的球隊中。因此倘若他如願續留日職，樂天桃猿隊在選秀會的策略，就應該以沒有大王助陣的方向思考。

目前樂天桃猿隊外野陣容方面，包含老中青三代均有，看似是一個不錯的組合。然而，老將陽耀勳及詹智堯雖仍是戰力內球員，只是距離退休交棒也不遠了。中生代的朱育賢是陣中主砲，但由於速度問題，影響他的守備範圍，未來應會回歸內野，不是外野長久之計。另一位中生代的藍寅倫有不錯的打擊能力，不過他有豐富的傷病史，讓桃猿隊外野常常出缺。球隊要長期發展，新生代好手的接棒具有非常大的影響力，現在已有新人王及盜壘王陳晨威佔據一席。他們備受期待的邱丹及成晉等新秀，都還是需要一些時間磨練養成，讓球隊外野雖然人手不少，卻始終找不到最佳陣容。

猿隊的外野陣容出缺，只能讓許多內野手轉戰外野，其中朱育賢守備雖中規中矩，但範圍較小是致命傷，還是適合擔任內野手。 聯合報系資料照片

實際上外野陣容一直以來都是桃猿隊的隱憂，2015年選入王柏融，又將朱育賢轉練外野後，狀況才得以好轉。然而隨著球員逐漸老化，王柏融又離隊，2019年開始，問題再度浮現。因此，他們一度找來洋砲柏納帝那(Roger Bernadina)助陣，又或是讓捕手張閔勛改練，以及陳晨威從內野移防，都是希望能夠改善外野陣容。今年最新的做法則是三壘手林立改守外野，若真的練成功，樂天的外野陣容將是朱育賢、陳晨威及林立，三位原本應該是未來數年球隊的主力一、二、三壘手。

猿隊外野用人捉襟見肘，因此不乏有將目光轉移、期待王柏融能夠歸隊的想法，他的打擊能力若能校正回歸到昔日數值，那更是強大的助力。但以目前的狀況來看機率不大，因此樂天應該回到最務實的辦法，在選秀會中積極補強，讓更多新生代一起養成、一起競爭，擇強者成為先發戰力。目前已經確定有包含平鎮開路先鋒張宥鈞、高苑第四棒孔念恩等報名，都是值得關注的球員。

中職今年選秀會中將有不少業餘好手，趁著其他隊都在選投手時，就可以挑到不錯的野手，像平鎮張宥鈞就是位不錯的人選。 聯合報系資料照片

由於今年包含江少慶、陳冠宇、呂彥青等旅外投手加入選秀會，業餘方面也有平鎮陳文杰、高苑邱駿威等好手，「投手」補強是本屆的焦點。但在最適當的時候出手，補強最需要的野手，就是看球隊的選秀策略及功力了。既然短期之內等不回大王助拳，桃猿選秀時不妨改變想法，不要跟其他隊競逐猛挑投手，趁勢搶下優秀年輕野手，或許是更好的選擇。