日職／吳念庭3支0中止連9場敲安 關鍵時刻被換代打

吳念庭中止近期嗆辣的表現，今天擔任先發4棒出賽，3打數沒有安打，吞下兩次三振，中止連9場安打紀錄，所屬的西武獅隊終場以3：5不敵廣島，廣島10連不勝畫下句點。

此役為西武的交流賽最終戰，廣島由大瀨良大地先發，吳念庭連續第4場扛4棒，第1打席是二壘有人的機會，在0好3壞的絕對球數領先下，先放掉兩顆好球，滿球數後揮空吞下三振，第2打席仍是揮空三振，第3打席攻擊142公里直球，打向中外野遭到接殺。

西武此役兩度追平，川越誠司第5局代打敲出陽春砲，山川穂高第7局也挹注陽春彈，兩發都是追平轟，將比分追成3：3。

大瀨良大地先發7局、失3分後退場，換上左投塹江敦哉接替，西武連敲兩支安打，無人出局攻占一、二壘，吳念庭此時被代打換下，由岡田雅利執行犧牲觸擊推進，西武最終在這局並未搶下分數，錯失機會後，廣島就在8局下由宇草孔基掃出兩分砲。

吳念庭此役3打數沒有安打、吞下2K，打擊率下滑2成89，也中斷連9場敲出安打、連4場有打點。