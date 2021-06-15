日職／不畏新生代輩出 日媒評日本隊王牌投手仍是田中將大

距離東京奧運僅剩38天，身為東道主的日本也將在明(16)日公布棒球「侍JAPAN」代表隊的陣容，日媒《每日體育》也作出投手陣容預測，王牌人選將有由旅美歸國的樂天強投田中將大接下，田中也有望自2013年經典賽後，再度披上日本隊戰袍，另外新面孔森下暢仁、平良海馬及栗林良吏，也預期將是日本重要投手戰力。

近年日本投手人才不斷湧現，去年奪下央聯新人王的廣島森下暢仁，以及締造開季連續場次無失分紀錄的西武平良海馬，有極大的機率入選日本隊，如果奧運沒有推遲，他們極有可能不會被列入名單，另外森下暢仁的隊友栗林良吏，雖才剛中斷新人年連續場次無失分紀錄，也有機會靠著大心臟首披國家隊戰袍。

睽違7年回到日本職棒的田中將大，可能將會再度扛起日本王牌的責任，曾在2019年12強有重要貢獻的軟銀高橋禮，其側身出手的詭異投球姿勢，在短期盃賽面對國外選手很有用，不過本季他表現不佳，位置可能由阪神青柳晃洋接下。

《每日體育》預測，先發5虎將由田中將大、菅野智之、大野雄大、山本由伸及森下暢仁組成，彌補千賀滉大傷出的戰力，不過本季菅野智之才從手肘傷勢中復元，大野雄大成績不如上賽季獲得澤村賞那樣穩定，田中將大開季曾因傷缺陣，森下暢仁日前也曾被列為新冠病毒濃厚接觸者而遭隔離，本季唯一保持在輪換陣容的只有山本由伸，因此先發陣容變數還很多。

至於後援方面是日本隊最安心的一環，雖然軟銀森唯斗受傷缺陣，但本賽季大復活的橫濱山崎康晃以及有12強經驗的巨人中川皓太補足了陣容，再加上可能入選的青柳晃洋、岩崎優、平良海馬及栗林良吏，雖然年紀較輕可能稍作不穩定，但也有備受期待的部分。

《每日體育》預測日本隊投手名單：

田中將大（３２歲）樂天 2008年奧運、2009及13年經典賽

菅野智之（３１歲）巨人 2015年12強、2017年經典賽

大野雄大（３２歲）中日 2015及2019年12強

山本由伸（２２歲）歐力士 2019年12強

森下暢仁（２３歲）廣島 首度入選

青柳晃洋（２７歲）阪神 首度入選

岩崎優（２９歲）阪神 首度入選

中川皓太（２７歲）巨人 2019年12強

山崎康晃（２８歲）橫濱 2015及2019年12強

平良海馬（２１歲）西武 首度入選

栗林良吏（２４歲）廣島 首度入選