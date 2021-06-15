日職／二軍陽岱鋼守備有美技 張奕獲救援成功

正在二軍拼戰的讀賣巨人台灣好手陽岱鋼，今(15日)面對羅德海洋的比賽，擔綱先發5棒中外野手，3打數沒有出現安打吞下1K，打擊率來到兩成保衛戰的0.207，至於在強項守備方面，則是有一記精彩的滑接演出，另一位台灣好手張奕也有出賽，不過卻是擔任守護神的位置，角色轉變的張奕也以1局2K的表現，成功把關球隊勝利。

陽岱鋼第一打席無法延續育成洋將尤瑞尼亞（Estamy Urena）開轟的氣勢，面對去年羅德第一指名鈴木昭汰，擊出三壘方向滾地球遭刺殺，第二打席擊出滾地球，同樣找到三壘手的手套遭刺殺，第三打席面對洋投阿柯斯塔（Jose Acosta）遭到三振，此戰陽岱鋼3打數沒有安打吞下1K，打擊率已降到2成07，至於陽岱鋼在守備方面有重要貢獻，3局上半羅德二軍在二壘有人局面，打者西巻賢二擊出中右外野飛球，陽岱鋼以側身滑接守下這顆可能落地形成安打的球，也中斷了羅德二軍攻勢，最後比賽在9局因雨勢過大裁定比賽，巨人二軍以3比1擊敗羅德二軍。

歐力士猛牛二軍迎戰阪神虎二軍，張奕在球隊3比0領先下於9局登板救援，先讓俊介擊出中外野方向飛球出局，再接連三振井上広大及代打的荒木郁也成功收尾，張奕防禦率下降至3.56，值得一提的是，歐力士投手三本柱其一的山岡泰輔也在此戰先發登板，但在第一局僅用16球，被擊出1安、投出1保送後，留下兩人在壘的局面退場。