快訊

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

彰化增2確診死亡！60多歲里長出院自主管理突送醫不治

中職／復賽方案與地方政府溝通中 盼18日前明朗

中央社 / 台北15日電
中職月底前復賽？ 聯合報系資料照
中職月底前復賽？ 聯合報系資料照

國內新冠肺炎單日新增個案連3天降到200例以下，中央流行疫情指揮中心表示不排除分區降級可能；至於中職復賽的相關規劃，中職回應目前還需與地方政府溝通，希望18日前能明朗。

國內新冠肺炎疫情持續，全國3級警戒至28日，連3天單日新增個案降到200例以下，今天中央流行疫情指揮中心記者會中被問起分階段、分區域降級的可能性，指揮官陳時中表示「不排除任何可能」。

中華職棒自5月15日起先是一地延賽、18日起全面延賽，在警戒解除之前復賽機會不大，28日過後是否有可能復賽，中華職棒表示，目前持續溝通相關方案細節，原訂的全國3級警戒期將至，希望18日前可以比較明朗，但目前還有很多未定的變數和狀態。

若3級警戒能分階段、分區降級，中職拚6月底、7月初復賽，現階段規劃將現場工作人員人數降至最低，採閉門比賽、不開放媒體到場採訪，比賽可能移往中南部舉行，採團進團出的方式限制隊職員僅能在球場、飯店間移動，讓隊職員、工作人員進行篩檢等都在考量規劃中。

中職 中華職棒

延伸閱讀

地方比賽「疫苗誰打得快」！陳時中籲量少可分五、六天

採檢污水監測新冠病毒 陳時中：2處測到病毒量

立委要求公開好心肝插隊打疫苗名單 陳時中：跟個資有關

第2批疫苗17日發放 陳時中籲在居住地就近打

相關新聞

日職／吳念庭連4場扛4棒 尋求連10場敲安、連5場有打點

台將吳念庭扛4棒期間，西武獅隊取得3連勝，今天當然還是交由他續扛重任，連續第4場擔任4棒出戰廣島隊，吳念庭要尋求連10場...

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

樂天桃猿隊今天發布新聞稿，與左投陳冠宇簽下自行培訓合約，自16日起隨隊，這也讓今年選秀榜眼幾乎底定。

日職／王柏融應付網友批評有妙招 透露與宋、吳的互動

效力日本火腿的台灣好手王柏融，來到合約最後一年表現出色，昨(14日)由《ELEVEN SPORTS》播出的「棒球E週報」節目中，獨家專訪大王在日職生涯的點點滴滴，透露他遇上低潮時該如何度過，以及怎麼應對網友們的無情批評，而王柏融也分享自己與另外兩位台將宋家豪、吳念庭的互動。

日職／王牌菅野被打爆 巨人回收山口俊有多用途

除了3場廣島之前因球員染疫而延後的比賽將在16日完成之外，兩聯盟交流戰的其餘賽程都已結束，其實這3場比賽的勝負對於戰績排名也不會有太大的影響，令人想不到的是歐力士竟以12勝5敗1和，超過7成的勝率，拿

中職／長打消失了 林哲瑄看全壘打掛蛋「也是會在乎」

本季全壘打至今難產，長打能力幾乎消失，富邦悍將隊外野手林哲瑄坦言心裡小失望，在球季暫停期間，剛好給了他時間加強爆發力，強...

中職／怕阿公太無聊 陳仕朋好想趕快復賽

富邦悍將隊投手陳仕朋在延賽前以6敗居敗投王，除了期望球季復賽後能扭轉運勢外，還有身為乖孫的暖心盼望，想讓阿公有比賽看，比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。