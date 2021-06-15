中職／復賽方案與地方政府溝通中 盼18日前明朗

國內新冠肺炎單日新增個案連3天降到200例以下，中央流行疫情指揮中心表示不排除分區降級可能；至於中職復賽的相關規劃，中職回應目前還需與地方政府溝通，希望18日前能明朗。

國內新冠肺炎疫情持續，全國3級警戒至28日，連3天單日新增個案降到200例以下，今天中央流行疫情指揮中心記者會中被問起分階段、分區域降級的可能性，指揮官陳時中表示「不排除任何可能」。

中華職棒自5月15日起先是一地延賽、18日起全面延賽，在警戒解除之前復賽機會不大，28日過後是否有可能復賽，中華職棒表示，目前持續溝通相關方案細節，原訂的全國3級警戒期將至，希望18日前可以比較明朗，但目前還有很多未定的變數和狀態。

若3級警戒能分階段、分區降級，中職拚6月底、7月初復賽，現階段規劃將現場工作人員人數降至最低，採閉門比賽、不開放媒體到場採訪，比賽可能移往中南部舉行，採團進團出的方式限制隊職員僅能在球場、飯店間移動，讓隊職員、工作人員進行篩檢等都在考量規劃中。