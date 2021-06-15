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中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

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中職／助陳冠宇完整訓練 猿領隊笑答：有機會長期合作

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳冠宇。 資料照(安永鮮物提供)
陳冠宇。 資料照(安永鮮物提供)

樂天桃猿隊今天發布新聞稿，與左投陳冠宇簽下自行培訓合約，領隊浦韋青表示，希望藉由這紙合約，讓他可以參與完整訓練，他笑答：「我們先來個短期合作，以後有機會的話長期合作。」

陳冠宇結束10年旅日生涯，投入今年中職選秀，先前跟著業餘成棒安永鮮物隊練球、出賽，5月中打完春季聯賽後，就受到疫情影響無法練球，他為尋覓自主訓練場地，透過經紀公司與猿隊接洽，轉往桃園球場練球。

猿隊今天發布新聞稿表示，「Rakuten Monkeys球團與旅日返台球員陳冠宇簽訂自行培訓合約，並自6月16日起隨隊訓練。」

7月12日就將舉辦選秀，現在簽下自行培訓合約的考量在哪？浦韋青解釋，「純粹因為他的地位和身手，與其非正式的跟著球隊練，不如先簽個自行培訓合約，可以參與比較完整的訓練，也可以就近觀察他的細節。」

若之後中職在6月底、7月初復賽，陳冠宇的調整進度沒有問題，也可在二軍出賽，浦韋青表示，「如果說他的狀況持續訓練，可以在二軍出賽，也方便我們就近觀察，不排除任何可能性。」

富邦悍將隊的狀元籤已屬意江少慶，而猿隊握有榜眼籤，目前是否仍將陳冠宇列為首選，浦韋青給出肯定的答案。

陳冠宇 浦韋青 中職

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