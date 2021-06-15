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中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約
樂天桃猿隊今天發布新聞稿，與左投陳冠宇簽下自行培訓合約，自16日起隨隊，這也讓今年選秀榜眼幾乎底定。
陳冠宇結束10年旅日生涯，投入今年中職選秀，先前跟著業餘成棒安永鮮物隊練球、出賽，5月中打完春季聯賽後，就受到疫情影響無法練球，他為尋覓自主訓練場地，透過經紀公司與猿隊接洽，轉往桃園球場練球。
猿隊今天發布新聞稿表示，「Rakuten Monkeys球團與旅日返台球員陳冠宇簽訂自行培訓合約，並自6月16日起隨隊訓練。」
猿隊今年選秀順位為第2順位，而握有狀元籤的富邦悍將隊早已打定主意要選江少慶，陳冠宇實力、人氣俱備，猿隊也對他很有興趣，在陳冠宇以自行培訓合約投入猿隊訓練後，也讓這支榜眼籤更無懸念。
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