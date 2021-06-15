日職／吳念庭連4場扛4棒 尋求連10場敲安、連5場有打點

除了3場廣島之前因球員染疫而延後的比賽將在16日完成之外，兩聯盟交流戰的其餘賽程都已結束，其實這3場比賽的勝負對於戰績排名也不會有太大的影響，令人想不到的是歐力士竟以12勝5敗1和，超過7成的勝率，拿

2021-06-15 07:00