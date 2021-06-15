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日職／吳念庭連4場扛4棒 尋求連10場敲安、連5場有打點
賽事報導
●一局上，兩隊0:0，兩出局後，三棒森友哉擊出二壘安打，四棒吳念庭上場遭到廣島投手大瀬良大地三振出局，結束這半局。
賽前報導
台將吳念庭扛4棒期間，西武獅隊取得3連勝，今天當然還是交由他續扛重任，連續第4場擔任4棒出戰廣島隊，吳念庭要尋求連10場敲安、連5場有打點進帳。
西武今天進行最後一場交流賽，吳念庭擔任二壘手出賽，將面對廣島先發投手大瀨良大地，他本季先發6場，拿下2勝2敗、防禦率2.89。
吳念庭本季打擊率2成93，得點圈則是握有全聯盟第一的5成打擊率，讓他在關鍵時刻屢屢建功，博得「得點圈之鬼」名號，此役將尋求推進連10場敲安，挑戰追平個人最長的連續安打場次，前一次為今年4月17到28日。
西武先發投手為松本航，本季12場出賽（8場先發），拿下5勝3敗、防禦率2.88。
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