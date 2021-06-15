中職／怕阿公太無聊 陳仕朋好想趕快復賽

富邦悍將隊投手陳仕朋在延賽前以6敗居敗投王，除了期望球季復賽後能扭轉運勢外，還有身為乖孫的暖心盼望，想讓阿公有比賽看，比較不會那麼無聊。

陳仕朋今年出賽時得到的火力支援少的可憐，援護率只有1.46，這也使得他的勝投進帳慘兮兮，雖然防禦率是不差的3.47，卻累積1勝6敗。

陳仕朋指出，剛開季時，其實自己的狀況也不算很好，拿到第1勝後心情比較放鬆，再來的出賽內容就有比較滿意，現在碰到延賽，「要讓自己的身體保持在高張力，模擬比賽情境，這是比較難調整的地方。」藉由維持投球量及牛棚強度，他希望復賽時，馬上就能達到把該吃的局數吃完的狀態。

旅美投手江少慶將投入今年選秀，與握有狀元籤的悍將隊已有默契，延賽後隨一軍練球，陳仕朋也把握機會取經。

「他有旅美經驗，不管是體能、重量、投球，都有自己的菜單，滿期待與他交流。」雖然投球型態不同，但陳仕朋也說：「球速是我一直想提升的部分，也有稍微跟他聊一下，一定會跟他學習。」

陳仕朋的阿公一直是他棒球路上的頭號粉絲，現在礙於疫情，無法出門、又沒有比賽看，陳仕朋說：「所以希望趕快開打，讓他不會那麼無聊。」被問到阿公有沒有打疫苗了，陳仕朋回答：「他還沒到那個坎站。」