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中職／林哲瑄延賽秀廚藝 自評賣相欠佳味道還行

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒富邦悍將林哲瑄。記者劉學聖／攝影
中華職棒富邦悍將林哲瑄。記者劉學聖／攝影

中職季中碰到疫情暫停期間，成為球員們的廚藝進修時間，林哲瑄本周已有菜單，打算要做鬆餅和甜甜圈，談到自己的廚藝，他笑說：「吃起來還可以，只是長比較醜而已。」

中職從5月18日的賽程全面延賽至今，球員的移動範圍也幾乎只剩球場、家裡，結束練球後就是回家陪家人。

林哲瑄表示，以往在季中比較難有那麼多時間陪小孩，最近比較多時間與小孩相處，也會嘗試下廚，目前已經做過的菜色包括披薩、地瓜球，也會煮麵給家人吃，「這禮拜要做鬆餅和甜甜圈。」

被問到拿手菜，林哲瑄表示平常還是老婆在煮，自己只是嘗試去做，雖然賣相不佳，但他強調：「吃起來還可以」。

林哲瑄在4月公布了老婆懷第2胎的喜訊，他回想當初女兒出生，「看到的當下，感覺說不出口，滿開心、滿奇妙的。」也很期待家中新成員的報到。

林哲瑄 中職

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