日職／王柏融應付網友批評有妙招 透露與宋、吳的互動

效力日本火腿的台灣好手王柏融，來到合約最後一年表現出色，昨(14日)由《ELEVEN SPORTS》播出的「棒球E週報」節目中，獨家專訪大王在日職生涯的點點滴滴，透露他遇上低潮時該如何度過，以及怎麼應對網友們的無情批評，而王柏融也分享自己與另外兩位台將宋家豪、吳念庭的互動。

去年陷入大低潮的王柏融，在今年熱身賽時狀況仍未見起色，在低潮時如何挺著心境？王柏融說大部分都由自己吸收，「低潮時也不會想講太多話，想一個人靜一靜思考，或是看一些影片，讓自己忘記不好的感覺。」

在成績不佳的情況下，自然會受人指指點點，面對網友們排山倒海的無情批評，對王柏融來說又是一股壓力，但他卻相當豁然表示，將自己當作帶給他們一個很大的樂趣，「把這些當成正面，你表現好時有人會罵你，也會有人鼓勵你，我能在他們生活中佔著一小小部分，是很開心的。」

目前日職一軍台將只有王柏融、宋家豪以及吳念庭，大王則透露自己與宋家豪互動較多，時不時會互相聯繫，大王也分享自己在場上面對宋家豪的心情，「他很認真的神情讓我很想笑，又不敢笑出來，每次想笑的時候，他都沒有笑，很專注在對戰過程。」

本季與王柏融都曾扛下球隊4番的吳念庭，得點圈打擊率之高讓他被封為「得點圈之鬼」。兩人曾經3次同日開轟，本季全壘打數也僅差1支，而王柏融也說道，「沒有在互相較勁，這3次都沒有互噹過，手機一直有連絡，都會互相加油打氣。」

本季王柏融打出球隊期待的成績，全壘打數創單季新高，大王表示，打歐力士猛牛王牌山本由伸的那支，給了他非常大的信心，而來到合約最後一年的王柏融，則是要力拚下一紙合約，大王最後也強調，希望球季結束後，還能延續日職生涯。