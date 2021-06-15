日職／自認非全壘打型 吳念庭累積35分打點自己也驚訝

台將吳念庭近期連9場敲安、連4場有打點，打擊表現令人安心，扛下4棒後也有稱職演出，而他自認不是全壘打型打者，「所以只要有得分機會，就希望能想辦法敲出安打。」成為他在得點圈打擊時的致勝心境。

吳念庭本季得點圈累積44打數敲出22支安打，打擊率正好5成，高居全聯盟之冠，西武已經連3場把4棒的任務交給他，而他每場都有打點進帳，回應教練團對他的期待，西武也在這段期間收下3連勝。

吳念庭昨役在他的第1次得點圈打擊就建功，纏鬥8球敲出右邊方向安打，幫助西武先馳得點。西武監督辻發彥指出，那個場面看到吳念庭打擊，他也覺得充滿期待，而結果也確實呼應了他的期待。

吳念庭本季已累積35分打點，排名太平洋聯盟第8、西武隊上第一。辻發彥被問到吳念庭在得點圈有5成的打擊率，他坦言看到逐步累積到這種數字，他也覺得意外，吳念庭也對累積了35分打點感到訝異。

吳念庭表示，自己抱持著和打第3棒一樣的心情，他自認不是全壘打型打者，因此希望當機會來臨時，希望可以敲出適時安打；他也引用「鬼滅之刃」的「全集中鬼之呼吸」台詞，形容自己在得點圈時的打擊心態，還向日本媒體介紹這部這部動漫在台灣很受歡迎，逗笑日本記者。