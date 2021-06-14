快訊

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

貴爆仍搶手！打疫苗團又來了 輝瑞嬌生任選最高35萬元

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭今天擊出一支安打。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭今天擊出一支安打。 資料照(擷圖自推特)

台將吳念庭繼續擔任4棒出賽，5打數敲出1安打，今天的唯一安打為西武隊先馳得點，他也連9場敲出安打，西武終場以3：2險勝廣島隊。

今天雖是周一，但廣島上個月爆出群聚感染，隊上超過10名隊、職員染疫，為了避免疫情擴散，5月25、26日與西武的比賽緊急取消，延至本周進行，休兵日必須出賽，西武再度踏上4小時旅程遠征廣島。

面對廣島先發投手薮田和樹，吳念庭連續第3場擔任第4棒，首打席在壘上沒人時敲出右外野飛球遭到接殺，第2打席就是一、二壘有人的得點圈打擊機會，纏鬥8球敲出右邊方向安打、帶1分打點，幫助西武先搶下分數。

第5局面對洋投柯尼爾（Robert Corniel），吳念庭在一、二壘有人時上場打擊，這回打向二壘遭到刺殺，未能再次建功。

吳念庭7局時又在二壘有人時上場，打向左外野遭到接殺，第9局則敲出一壘方向滾地球出局，此役以5支1作收，賽後打擊率2成93，3次得點圈打擊機會敲出1安打，本季累積得點圈打擊44打數敲出22安打、打擊率5成。

此役為西武先馳得點，吳念庭表示，當時有得分的機會，想著把跑者送回來，保持完全集中的狀態；他也提到交流賽只剩今、明兩天與廣島的兩場比賽，希望能以勝利畫下句點。

西武 吳念庭

延伸閱讀

日職／遠征廣島補賽 得點圈之鬼吳念庭扛4棒貢獻首打點

日職／外崎修汰歸隊日近 日媒點名吳念庭需留在先發打線

日職／最具期待感打者 西武監督：吳念庭救了球隊

日職／征戰6年破繭而出 吳念庭穩定出賽收穫信心

相關新聞

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

台將吳念庭繼續擔任4棒出賽，5打數敲出1安打，今天的唯一安打為西武隊先馳得點，他也連9場敲出安打，西武終場以3：2險勝廣...

日職／遠征廣島補賽 得點圈之鬼吳念庭扛4棒貢獻首打點

廣島隊先前因群聚感染，比賽打不成，今、明兩天進行與西武獅隊的2場補賽，西武台將吳念庭繼續擔任4棒出賽，挑戰連續9場敲出安...

日職／外崎修汰歸隊日近 日媒點名吳念庭需留在先發打線

台將吳念庭近期都扛下先發二壘任務，連兩戰在4棒有關鍵貢獻，成為西武獅隊近期最強悍的戰力，日本媒體也開始討論主戰二壘手外崎...

中職／統一獅拚二連霸 胡智為是不可或缺的拼圖

中職季中選秀7月登場，近期媒體報導，前3順位依序為富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟，幾乎已經確定會選江少慶、陳冠宇、呂彥青，如此一來，第4順位的統一獅，可望拿到胡智為，甚至有機會在第2輪再拿下曾仁和，一口

日職／先發輪值華麗無雙 歐力士霸業將不只於交流戰

歐力士猛牛隊在12日擊敗廣島鯉魚隊之後，確定拿下2021年日本職棒兩聯盟交流戰的優勝。對於一支連續兩年在太平洋聯盟墊底、連續6年B級的球隊來說，無疑是一劑強心針。交流戰的最後一週，歐力士打出5連勝高潮

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

旅日台灣投手宋家豪持續不知失分是何滋味，今天面對阪神中繼1局，對中心棒次演出三上三下，推進連13場出賽未掉分，所屬的樂天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。