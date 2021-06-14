日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

台將吳念庭繼續擔任4棒出賽，5打數敲出1安打，今天的唯一安打為西武隊先馳得點，他也連9場敲出安打，西武終場以3：2險勝廣島隊。

今天雖是周一，但廣島上個月爆出群聚感染，隊上超過10名隊、職員染疫，為了避免疫情擴散，5月25、26日與西武的比賽緊急取消，延至本周進行，休兵日必須出賽，西武再度踏上4小時旅程遠征廣島。

面對廣島先發投手薮田和樹，吳念庭連續第3場擔任第4棒，首打席在壘上沒人時敲出右外野飛球遭到接殺，第2打席就是一、二壘有人的得點圈打擊機會，纏鬥8球敲出右邊方向安打、帶1分打點，幫助西武先搶下分數。

第5局面對洋投柯尼爾（Robert Corniel），吳念庭在一、二壘有人時上場打擊，這回打向二壘遭到刺殺，未能再次建功。

吳念庭7局時又在二壘有人時上場，打向左外野遭到接殺，第9局則敲出一壘方向滾地球出局，此役以5支1作收，賽後打擊率2成93，3次得點圈打擊機會敲出1安打，本季累積得點圈打擊44打數敲出22安打、打擊率5成。

此役為西武先馳得點，吳念庭表示，當時有得分的機會，想著把跑者送回來，保持完全集中的狀態；他也提到交流賽只剩今、明兩天與廣島的兩場比賽，希望能以勝利畫下句點。