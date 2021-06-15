日職／王牌菅野被打爆 巨人回收山口俊有多用途

除了3場廣島之前因球員染疫而延後的比賽將在16日完成之外，兩聯盟交流戰的其餘賽程都已結束，其實這3場比賽的勝負對於戰績排名也不會有太大的影響，令人想不到的是歐力士竟以12勝5敗1和，超過7成的勝率，拿下相隔11年的第2座交流戰優勝，這樣的好表現也讓歐力士本季的貯金(勝多於敗場次)來到3，在洋聯的排名一下竄升到第3，與前面的軟銀沒有勝差，距離首位樂天也僅有2場，後勢看好。

央聯的首位阪神也拉了個不錯的尾盤，以6連勝結束今年的交流戰，戰績為11勝7敗，居次的巨人交流戰勝率則是未超過5成，使得兩者間的勝差拉大到7場，加上養樂多也有10勝8敗的表現，央聯目前的第2、3名同樣也是一個無勝差的狀況。

要達成在21世紀，同時也是原辰德執掌兵符期間第3次3連霸的巨人，今年遇到極大的挑戰，當然除了對手阪神十分地有備而來外，巨人自己球隊在投打方面都出現一些問題，這次主要來看看投手方面。

打完交流戰後，巨人已落後阪神多達7場勝差，原辰德要創下個人執掌兵符3度3連霸紀錄的難度很高。 歐新社資料照片

巨人過去兩年能在央聯連霸，由菅野智之帶領的先發投手戰力是一大關鍵，本季至今的團隊先發投手防禦率為3.45，雖然表現仍算平穩，但卻被主要對手阪神的2.92超過，甚至還輸給中日的3.21，並且是逐月變差，在5月底到6月的交流戰期間更高到3.84，固定先發輪值6人的近況也不算理想。

去年投出大驚喜的年輕投手戶鄉翔征，今年開季前兩場都投出優質先發(QS)，但接下來的9次先發只有4次QS，也僅有1場投完7局，雖然有6勝3敗，目前的防禦率卻是偏高的4.22；18年第一指名的高橋優貴，本季表現優異，開季前6場都是QS，也拿到5連勝，不過之後的5場先發僅有1場QS，10日對歐力士雖投滿7局，但也丟掉本季最多的6分自責分，防禦率從5月初的不到2上升到現在的2.80，近況不算好；近4季都先發超過10場的今村信貴，本季前4場先發都是QS，但之後的6場先發都沒有投滿6局，當然也都沒有QS，5月的防禦率超過5，進入6月的第一場比賽投5局無失分，表現不差仍需觀察。

兩名洋投桑契斯（Angel Sanchez）及梅西迪斯（C.C.Mercedes）也是目前的先發輪值，桑契斯今年先發10場，雖然QS率有6成，但表現逐場不一，是典型的骰子型投手；梅西迪斯在去年10月動了左肘手術，6月初復出，投了2場內容不錯，拿下2連勝，防禦率也僅有0.71，近況不錯，但畢竟才剛傷癒復出，能否維持這種好表現還未知。

對巨人來說最頭痛的應該是絕對王牌菅野智之的近況，菅野先前因為手肘不適而下二軍休養近1個月，6月初回歸一軍，首場對火腿投5局用了90球失2分，被王柏融打了一支全壘打，沒有獲得隊友火力支援而吞敗，第2場在千葉對上羅德，只投到3局就被打出包括1支陽春彈在內的4支安打，丟掉4分自責分退場，苦嚐2連敗，這也是他在19年9月後再度投不滿3局就退場，傷癒復出的狀況令人擔憂，目前成績僅有2勝4敗。

巨人王牌菅野智之傷癒歸隊後的兩場先發表現都不算好，最近一場對羅德更是投不滿3局就被打下場。 歐新社資料照片

先發輪值各有狀況，這也不難想像為何巨人高層在近日內快速決定要簽回在美國表現不佳的山口俊，山口赴美前的19年球季在巨人先發26場，拿到15勝4敗，頂著勝投、三振及勝率的投手三冠王光環風光挑戰大聯盟，結局如何大家都知道，最終被巨人回收，但畢竟他18、19年在央聯先發投手的位置上表現得十分不錯，與其在美國小聯盟蹉跎，返日回歸老東家巨人倒是非常合理。

而且山口回巨人後也不一定只能補強先發戰力，巨人陣中的守護神迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）在2日因左腳不適取消一軍登錄，這是他今年第2次下放二軍，使得巨人最後一道防線出現了空缺，山口過去在DeNA曾有豐富的後援經驗，因此巨人也不無可能賦予他終結者的任務。

山口是繼18年的上原浩治及19年的岩隈久志之後，近幾年被巨人簽下的回歸日職球員，相較於兩名在大聯盟留下實績的大前輩，山口被淘汰掉的速度可以說是非常快，不過相對地，山口今年才33歲，比兩名前輩返日時的年紀要年輕許多，體能狀況相信也好上不少，加上離開日職才一年多的時間，要重新適應的難度較低，對於投手出現問題的巨人來說，無非是陣及時雨，但能為球隊補給多少能量，還是得看他自身的表現了。