日職／遠征廣島補賽 吳念庭連3場扛4棒

賽況報導

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●二局上，兩隊0:0，吳念庭首打席擊出右外野飛球出局。

賽前報導

廣島隊先前因群聚感染，比賽打不成，今、明兩天進行與西武獅隊的2場補賽，西武台將吳念庭繼續擔任4棒出賽，挑戰連續9場敲出安打。

此役是吳念庭連續第3場擔任第4棒，前兩場都貢獻雙安，關鍵時刻表現令人眼睛一亮，本季得點圈打擊率5成12、交流賽7成5的成績超狂，今天也繼續獲得重用。

今天雖是周一，但廣島上個月爆出群聚感染，隊上超過10名隊、職員染疫，為了避免疫情擴散，5月25、26日與西武的比賽緊急取消，延至本周進行，休兵日必須出賽，西武再度踏上4小時旅程遠征廣島，吳念庭昨天賽後訪問時，還真性情吐露：「接下來還要去廣島比賽，要趕快回去才行」。

廣島由薮田和樹先發，這是他本季在一軍的第一場出賽，西武則由下勾投手與座海人先發，本季登板9場都是後援出賽，防禦率4.26，今年首度以先發之姿出賽。