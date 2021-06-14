MLB／洛登好投 白襪擒老虎三連戰橫掃

洛登（Carlos Rodon）今天與本季個人第2場無安打比賽擦肩而過，但他精彩的表現已足以壓制底特律老虎，芝加哥白襪終場4比1拿下勝利，三連戰橫掃對手。

美國職棒大聯盟MLB白襪左投洛登4月14日對克里夫蘭印地安人時投出無安打比賽，今天也直到7局下1人出局後，才被哈瑟（Eric Haase）二壘安打破功。

洛登投完7局後退場，他今天丟出9次三振，只有2次保送，分別是第2與第6局對巴瑞德斯（Isaac Paredes）與葛羅斯曼（Robbie Grossman）投出。

這場比賽的勝利投手就是洛登，而9下解決最後3名打者的韓德瑞克斯（Liam Hendriks），則拿下本季第17次救援成功。

白襪打擊以阿布瑞烏（Jose Abreu）最為出色，今天敲出3支安打，得1分，另有1分打點，

老虎隊方克郝斯（Kyle Funkhouser）今天大聯盟初登板先發，投了2又2/3局沒有失分。

這場比賽由白襪先馳得點，4局上，蒙卡達（Yoan Moncada）從亞歷山大（Tyler Alexander）手中敲出左外野平飛二壘安打，接著阿布瑞烏補上反方向的一壘安打送回蒙卡達，白襪1比0領先。

4局下老虎的攻勢卻是三上三下，卡麥隆（Daz Cameron）、卡布瑞拉（Miguel Cabrera）與哈瑟接連被洛登三振。

5上白襪攻勢再起，1人出局後孟迪克（Danny Mendick）安打建功，再靠著賈西亞（Leury Garcia）的二壘安打跑回本壘，白襪2比0。

而這局下半的老虎依舊被洛登壓制，3名打者分別被三振、飛球與三振出局，又是一個三上三下的半局。

6上白襪打者面對老虎中繼投手法默（Buck Farmer）攻勢再起，率先上來的阿布瑞烏安打站上一壘之後，伊頓（Adam Eaton）一人出局後內野安打、恩格爾（Adam Engel）觸身球保送形成滿壘，雖然法默三振下一棒力圖振作，但一顆失手的變速球卻砸中孟迪克，白白讓阿布瑞烏擠回本壘得分。之後賈西亞被四球四壞保送，艾頓再回來得分，白襪擴大到4比0領先。

老虎則是在7下得到唯一的1分，卡布瑞拉被洛登三振後，哈瑟左外野的平飛球從馮恩（Andrew Vaughn）手套掉出，洛登無安打比賽飛掉之後，一記暴投加上古德朗（Niko Goodrum）的犧牲打，讓老虎終於打破鴨蛋。