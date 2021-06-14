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亞男籃資格賽／端午節啟程 中華隊赴菲律賓拚戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華男籃隊今早搭乘虎航包機赴菲律賓。圖／中華籃球協會提供
中華男籃隊今早搭乘虎航包機赴菲律賓。圖／中華籃球協會提供

中華男籃隊在端午節一早搭乘虎航包機，前往菲律賓克拉克自由港區，為17日起亞洲盃資格賽分組賽事第三階段備戰；中華隊賽程從18日開始進行，將與日本、中國大陸隊進行3場比賽。

亞洲盃資格賽受新冠肺炎疫情影響一延再延，中華男籃集訓也因國內新冠疫情升溫，曾暫停訓練近兩周，最後採取「泡泡」模式完成賽前備戰，全體球員努力完成集訓，期待在本次比賽中繳出好成績。

中華男籃由外籍教練帕克軍，鄭志龍出任本階段執行教練，搭配教練團楊哲宜、許皓程；參賽球員林任鴻、吳曉謹、李漢昇、蘇士軒、陳昱瑞、吳家駿、盧峻翔、譚傑龍、阿巴西、谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫。

中華隊包機抵達菲律賓後，通過篩檢即進入泡泡園區進行練習與比賽，降低染疫風險。

中華男籃本階段資格賽將進行3場比賽，17日晚間6時出戰中國大陸隊、18日下午2時30分出戰日本隊、20日晚間6時30分和中國大陸隊再交手，若能取得分組前2就能直接晉級。。

中華隊 謝亞軒 許皓程

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