日職／外崎修汰歸隊日近 日媒點名吳念庭需留在先發打線

台將吳念庭近期都扛下先發二壘任務，連兩戰在4棒有關鍵貢獻，成為西武獅隊近期最強悍的戰力，日本媒體也開始討論主戰二壘手外崎修汰歸隊後，吳念庭的出賽定位如何安排，直言：「以他的打擊現況，不可能不讓他先發。」

吳念庭連兩戰擔當4棒都繳出雙安，作役更在第8局一、二壘有人時敲出安打，打破平手僵局，這支致勝安打讓他本季得點圈打擊率達到5成12，交流賽更是誇張7成5，連西武監督辻發彥都說得點圈打擊看到吳念庭，就覺得很有信心。

日本媒體「FULL-COUNT」報導直指，「交流戰驚異的得點圈7成5打擊率之後，西武有甜蜜的煩惱，外崎修汰歸隊後，吳念庭要守哪裡？」

吳念庭本季共在一壘出賽34場、二壘29場、三壘5場，近期多以先發二壘出賽，比賽後段可能移防，而主戰二壘手外崎修汰4月初就因觸身球造成左小腿骨折，休兵至今，根據辻發彥給出的歸隊時程6月中，預計近日就有機會回到陣中。

吳念庭目前打擊率2成95居太平洋聯盟第7，得點圈打擊率5成12為洋聯第一，34分打點排在第10、西武第一，以他的打擊現況，勢必要繼續留在先發打線。