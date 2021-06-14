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MiLB／林家正敲1安陳聖平吞2K 響尾蛇不敵天使
旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平、林家正今天都有先發出賽，林家正敲1安，陳聖平則吞下2次三振，響尾蛇隊終場以0比6不敵洛杉磯天使隊。
美國職棒小聯盟低階1A賽事響尾蛇隊今天與天使隊交手，響尾蛇隊陳聖平先發打第1棒、守二壘，林家正先發打第6棒、守一壘。
陳聖平首局獲得四壞保送，林家正2局靠著野手選擇上壘，陳聖平3局敲出二壘方向飛球出局，林家正4局選到保送上壘，陳聖平5局吞下三振，林家正6局敲出安打，趁著對手守備失誤想多搶壘包在二壘被抓到出局。
陳聖平7局壘上有人時敲出一壘方向滾地球沒能幫助球隊推進，林家正8局敲出中外野方向平飛球出局，陳聖平9局吞下三振、成為球隊這場比賽最後一個出局數。
陳聖平今天單場4打數沒有安打，吞下2次三振，有1次四壞保送，近2場出賽無安打，賽後打擊率1成74；林家正單場3打數敲出1支安打，有1次四壞保送，賽後打擊率2成14。
響尾蛇隊今天團隊安打數6支與天使隊一樣，但得分效率不佳，天使隊順利拿下比賽勝利。
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