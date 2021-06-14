快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

日職／巨人王牌控球大亂遭KO 教練分析：風太大的錯

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊王牌投手菅野智之，在13日的比賽中投不滿3局就退場，賽後投手教練認為他是因為被強風影響才導致狀況不佳。圖擷取自youtube
巨人隊王牌投手菅野智之，在13日的比賽中投不滿3局就退場，賽後投手教練認為他是因為被強風影響才導致狀況不佳。圖擷取自youtube

日本職棒交流戰環節步入尾聲，6月13日由讀賣巨人對上千葉羅德海洋的比賽，巨人推出王牌菅野智之掛帥先發，想力拚交流賽5成勝率。未料菅野投不滿3局，就遭到羅德攻下4分退場，球隊最後就以5比4吞敗，使得巨人在交流戰中，只能以7勝8敗3和，勝率4成67的成績作收。

日本媒體「日刊體育」報導，菅野在第一局雖然投出149公里速球，但來到第3局時，球速只剩下140初頭而已。且控球也不理想，2.2局的投球出現2次保送，被打的4支安打中就有3支長打，包括荻野貴司的本季第五發全壘打，擔綱羅德四棒的角中勝也則對菅野敲出2支二壘打。

面對菅野荒腔走板的表現，巨人首席投手教練宮本和知認為，菅野可能是因為千葉球場的風太大，打亂了他的節奏，沒辦法及時做出修正才被痛擊。千葉球場座落於千葉市美濱區，旁邊緊鄰著大海，不時有強力海風吹拂，與巨人隊主場東京巨蛋的環境相當不同。

菅野上一次投不滿3局就退場，發生在2019年9月4日對中日龍的比賽，當時他投了2局就失掉4分。巨人教練團自然不樂見陣中王牌失常，希望他能在20日對阪神的比賽時，能將狀況調整到位。目前巨人與養樂多隊勝率相同，戰績暫居央聯第二，但已經落後阪神7場勝差。

日本 讀賣巨人 羅德海洋 菅野智之

延伸閱讀

日職／最具期待感打者 西武監督：吳念庭救了球隊

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

日職／王柏融扛4棒4支0 對左投打擊率只剩0.067

日職／先發輪值華麗無雙 歐力士霸業將不只於交流戰

相關新聞

中職／統一獅拚二連霸 胡智為是不可或缺的拼圖

中職季中選秀7月登場，近期媒體報導，前3順位依序為富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟，幾乎已經確定會選江少慶、陳冠宇、呂彥青，如此一來，第4順位的統一獅，可望拿到胡智為，甚至有機會在第2輪再拿下曾仁和，一口

日職／先發輪值華麗無雙 歐力士霸業將不只於交流戰

歐力士猛牛隊在12日擊敗廣島鯉魚隊之後，確定拿下2021年日本職棒兩聯盟交流戰的優勝。對於一支連續兩年在太平洋聯盟墊底、連續6年B級的球隊來說，無疑是一劑強心針。交流戰的最後一週，歐力士打出5連勝高潮

日職／首扛4棒敲雙安 吳念庭百安M1

吳念庭生涯首扛4棒，雙安都出現在得點圈有人時，有他的關鍵一棒，所屬的西武隊昨天以7：3擊敗中日隊。賽後站上英雄訪問台，吳...

日職／吳念庭百安達陣 附贈致勝安

西武獅隊台將吳念庭昨天先迎接生涯第100支安打，第101號安打更是價值連城，第8局為球隊突破平手僵局，率隊以4：3擊敗中...

日職／巨人王牌控球大亂遭KO 教練分析：風太大的錯

日本職棒交流戰環節步入尾聲，6月13日由讀賣巨人對上千葉羅德海洋的比賽，巨人推出王牌菅野智之掛帥先發，想力拚交流賽5成勝率。未料菅野投不滿3局，就遭到羅德攻下4分退場，球隊最後就以5比4吞敗，使得巨人在交流戰中，只能以7勝8敗3和，勝率4成67的成績作收。

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

旅日台灣投手宋家豪持續不知失分是何滋味，今天面對阪神中繼1局，對中心棒次演出三上三下，推進連13場出賽未掉分，所屬的樂天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。