日職／巨人王牌控球大亂遭KO 教練分析：風太大的錯

日本職棒交流戰環節步入尾聲，6月13日由讀賣巨人對上千葉羅德海洋的比賽，巨人推出王牌菅野智之掛帥先發，想力拚交流賽5成勝率。未料菅野投不滿3局，就遭到羅德攻下4分退場，球隊最後就以5比4吞敗，使得巨人在交流戰中，只能以7勝8敗3和，勝率4成67的成績作收。

日本媒體「日刊體育」報導，菅野在第一局雖然投出149公里速球，但來到第3局時，球速只剩下140初頭而已。且控球也不理想，2.2局的投球出現2次保送，被打的4支安打中就有3支長打，包括荻野貴司的本季第五發全壘打，擔綱羅德四棒的角中勝也則對菅野敲出2支二壘打。

面對菅野荒腔走板的表現，巨人首席投手教練宮本和知認為，菅野可能是因為千葉球場的風太大，打亂了他的節奏，沒辦法及時做出修正才被痛擊。千葉球場座落於千葉市美濱區，旁邊緊鄰著大海，不時有強力海風吹拂，與巨人隊主場東京巨蛋的環境相當不同。

菅野上一次投不滿3局就退場，發生在2019年9月4日對中日龍的比賽，當時他投了2局就失掉4分。巨人教練團自然不樂見陣中王牌失常，希望他能在20日對阪神的比賽時，能將狀況調整到位。目前巨人與養樂多隊勝率相同，戰績暫居央聯第二，但已經落後阪神7場勝差。