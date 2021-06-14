中職／統一獅拚二連霸 胡智為是不可或缺的拼圖

中職季中選秀7月登場，近期媒體報導，前3順位依序為富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟，幾乎已經確定會選江少慶、陳冠宇、呂彥青，如此一來，第4順位的統一獅，可望拿到胡智為，甚至有機會在第2輪再拿下曾仁和，一口氣補到兩名大聯盟資歷投手，充實先發輪值戰力，前提是兩人都會出來選秀。

胡智為在大聯盟投過11場、23局，直球均速在150公里以上，富邦首輪選江少慶、樂天選陳冠宇，合情合理，中信挑呂彥青，可能考量到他是左投，25歲也年輕，加上有日職阪神資歷，似乎是總教練林威助的「菜」。

不過，上過大聯盟的胡智為，與呂彥青放在同一天秤比較，作為先發投手，胡智為不論球速、球威、壓制能力都在呂彥青之上，吃局數能力也不是問題，統一獅在第4順位還有機會拿到胡智為，儼然是天上掉下來的禮物。

呂彥青有旅日經驗，本季在味全龍二軍投得不錯，目前轉戰中信兄弟隨隊練球，應該已是中信總教林威助想要的人選。 聯合報資料照片

試想，你可以把胡智為看作是洋投，由於他今年持續有在二軍出賽，下半季就可以立即投入實戰，加上統一獅陣中三大洋投布雷克、泰迪、猛威爾，這樣就有4大先發，還有古林睿煬、江辰晏，先發輪值不虞匱乏，絕對有本錢挑戰二連霸。

這樣一來，最後一順位的味全龍，首輪挑捕手吉力吉撈．鞏冠(朱立人)的機會很大，補強捕手戰力；換句話說，今年選秀首輪各隊全選具旅外資歷球員幾成定局。

選秀第2輪各隊預期會以挑高中球員為主，其中平鎮王牌、U18世界盃冠軍陳志杰是熱門人選，如果前3順位球隊都選高中球員，統一獅就有機會挑曾仁和了。

統一獅不但有可能在首輪選進胡智為，還有可能在二輪選進曾仁和，將兩大旅美投手一次收入陣中。 聯合報系資料照片

曾仁和上過大聯盟，不過近年狀態低迷，一直在找最佳投球機制，已不如過去巔峰時期，不過身手依舊在，今年他在二軍賽防禦率2.66，被打擊率0.227，成績還算不錯，只是，聯盟官方最快球速148公里，均速也比大聯盟時期掉了不少。

現在的曾仁和，已經不是以前巔峰時期的曾仁和，扛第4、5號先發輪值應該堪用，如果第2輪前3順位球隊都沒選他，統一獅會挑嗎？如果不挑，是不是會被後面順位的味全選走呢？還是統一會選年輕好手進來培養？這是選秀會上統一獅可能會遇到的選擇題。

整體而言，今年即使有6名旅外球員壓陣，但依舊算「選秀中年」，不能說是大年，很多好手都沒出來選，包括U18冠軍國手李灝宇、林昱珉、潘文輝、李晨薰，大學球界最佳投手莊陳仲敖，三民高中畢業的張弘稜，他們的目標都是旅外，今年不會選秀。

平鎮高中李灝宇等不少年輕好手都還有旅外夢想，不會加入今年的中職選秀。 聯合報系資料照片

今年受疫情影響，各隊預算恐怕有限，可能不會選太多輪次，藉此壓低支出，至少首輪選旅外球員無須支付簽約金，算省了一筆，而且他們下半季就能投入戰場，比高中球員還具吸引力，高中好手就檯面上這幾位，大學、甲組成棒球員只能算中規中矩，沒有特別突出的好手，如何從中挖寶，十足考驗各隊球探編成能力。