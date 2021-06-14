日職／先發輪值華麗無雙 歐力士霸業將不只於交流戰

歐力士猛牛隊在12日擊敗廣島鯉魚隊之後，確定拿下2021年日本職棒兩聯盟交流戰的優勝。對於一支連續兩年在太平洋聯盟墊底、連續6年B級的球隊來說，無疑是一劑強心針。交流戰的最後一週，歐力士打出5連勝高潮，因而擠下中日、樂天等隊竄升到首位，後半段球季例行賽的歐力士是否會跟交流戰一樣成為一匹大黑馬呢？答案是相當有可能的。

以對戰成績來說，歐力士對中央聯盟雙強阪神、巨人合計4勝1敗1和，因此這座交流戰優勝的「純度價值」頗高。尤其對巨人的系列賽大豐收，拿下2勝0敗1和，若不是第一戰九局上半因為中外野手福田周平的判斷錯誤，被追成4比4平手，還將豪取3連勝橫掃。結束系列賽之後歐力士隊終於在第9度挑戰之後叩關5成勝率成功（※過去8度挑戰2和6敗），也是自從4月1日、相隔超過兩個月之後勝率再度重回5成。挾著這一股氣勢歐力士直衝交流戰龍頭寶座，加上樂天、軟銀分別在昨天被央聯的阪神、養樂多橫掃，目前在太平洋聯盟只落後首位的樂天2場勝差。

歐力士隊逐漸打出自己的隊型，尤其是軍容壯盛的強大先發投手群，將會在接下來的例行賽讓洋聯球隊感到相當頭疼。尤其是三大天王在最後一週的交流戰輪流演出強壓對手的戲碼，山本由伸（對廣島8局0失分、15次奪三振）、宮城大彌（對巨人7局1失分、13次奪三振）、山岡泰輔（對巨人7局2失分、12次奪三振），3人都在洋聯奪三振排行榜前五傑內。攻擊力強悍的巨人隊在三連戰中毫無抵抗之力。

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歐力士的整體先發投手戰力在這次的交流戰中更是將優勢展現出來。現階段的六大先發輪值：山岡泰輔、宮城大彌、山崎福也、山本由伸、田嶋大樹、增井浩俊，投手排行榜前十傑包辦了山本由伸（第一名）、宮城大彌（第二名）、山岡泰輔（第八名）。當然很多人會將樂天的先發輪值投手：田中將大、涌井秀章、早川隆久、岸孝之提出來做比較，兩隊實力以及完整性不相上下，不過以當紅炸子雞宮城大彌為首，再加上山崎福也、田嶋大樹，歐力士擁有3名優質左投手，因此有更豐富的調度空間以及運用上的多元性。最重要的是別忘了，對照老將居多的樂天，歐力士隊扣除掉36歲的老將增井浩俊，另外5人的平均年齡才23.6歲。這群才華洋溢的年輕投手讓歐力士的先發陣容充滿華麗，也讓他們未來幾年的球季充滿希望。只是可惜27歲的台灣投手張奕只先發1場就遭到KO，未能加入先發固定陣容之中。

尤其是山本由伸肯定是今年東京奧運日本武士隊的王牌先發之一，宮城大彌則被許多專家認為若不是太年輕以及才第一年投出成績，以他絕品的曲球以及滑球，絕對也是日本武士隊應該要挑選的一名左投手。山岡泰輔則是2019年世界12強日本隊國手，若非今年表現略微下滑也絕對會被納入考量。歐力士隊陣中等於有3名日本國家隊等級的先發投手，不僅在後半球季爭奪優勝有很好的本錢，只要他們能夠打進CS季後賽，在短期決戰中也絕對會是各隊的惡夢。

其實過去幾年歐力士的投手戰力評價都不低，但苦於攻擊力不足，貧打的問題讓他們每年都失去競爭力，投手也因為苦等不到打線掩護而逐漸失守，陷入惡性循環。不過今年猛牛打線有了新面貌，除了打擊的核心人物吉田正尚依然犀利、正穩定朝打擊王二連霸目標前進之外，大器晚成的新四棒杉本裕太郎打出12支全壘打，彌補了洋砲威力不足的缺陷。另外，開路先鋒福田周平也已經是聯盟數一數二難纏的第一棒，還有宗佑磨、紅林弘太郎等人的成長，交流戰攻下兩聯盟第一的96分（平均單場5.33分）。如果洋砲瓊斯（Adam Jones）能夠及時復甦，搭配華麗的先發投手群，歐力士在這個球季的後勁將會相當堅強。

歐力士隊並不是第一次拿下交流戰優勝，他們曾經在2010年，也就是11年前在前任監督岡田彰布的帶領下嚐過優勝滋味。只不過當時並沒有因此為他們的例行賽帶來絕對的優勢，球季以倒數第二名坐收（優勝為軟銀；墊底為樂天）。今年在軟銀、西武都有重大傷兵困擾的情況下，歐力士的機會比起11年前更好，能否在中嶋聰監督的帶領之下更上一層樓？18日開始重新展開地的聯盟例行賽，歐力士將與第一的樂天正面對決，將是決定未來洋聯走向的關鍵系列賽。