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日職／最具期待感打者 西武監督：吳念庭救了球隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭表現受教頭欣賞。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭表現受教頭欣賞。 資料照(擷圖自推特)

西武今天以4：3險勝中日龍隊，吳念庭扛4棒，單場4支2，包括第8局敲出致勝安打，當下的得點圈打擊機會，西武監督辻發彥也對他極具信心，誇讚這場比賽就是吳念庭救了球隊。

吳念庭連兩天扛4棒，都有關鍵表現，不僅打擊區上繳出4支2、貢獻1分打點、跑回1分，中日全場頻頻打向二壘防區，都被吳念庭扎實攔下。

關鍵安打出現在第8局、3：3之際，中日故意保送栗山巧，形成一、二壘有人，選擇面對吳念庭，被他一棒敲出致勝安打。

辻發彥表示，「吳念庭現在已經成為最具期待感的打者，因為有2分之1的機率，所以我也很相信他能打到，是他救了球隊。」

吳念庭本季累積得點圈41打數敲出21支安打，打擊率為5成12，交流賽則是12打數敲出9安打，得點圈打擊率為7成5。

吳念庭 西武

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