日職／王柏融扛4棒4支0 對左投打擊率只剩0.067

王柏融重返4棒，今天面對左投再度吃癟，4打數掛蛋、吞下1次三振，所屬的火腿隊終場以1：4不敵橫濱隊，王柏融本季對戰左投打擊率只剩0.067。

橫濱今天推出左投今永昇太先發，王柏融並未因左投先發就退出先發打線，甚至再次擔任4棒，他前一次扛先發4棒出賽是5月25日。

王柏融的首打席在第1局二壘有人時，敲出一壘方向滾地球遭到刺殺，第2打席面對136公里變速球揮空吞下三振，第3打席則敲出游擊方向滾地球遭到刺殺。

今永昇太投7局失1分退場，換上艾斯柯巴（Edwin Escobar）接替依然是左投，而王柏融的第4打席，還是未能敲出安打，打成一壘方向滾地球出局。

加上此役4支0，王柏融本季打擊率下修到只剩2成58，面對左投則是15打數只有1支安打，打擊率只有0.067。

火腿全場只靠萬波中正在第2局敲出陽春砲取分，橫濱第3局敲出5支安打，雖因雙殺打未能形成大局，但這局兩分進袋後未再被逆轉，今永昇太順利收下本季首勝。